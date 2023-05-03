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雲南保山隆陽深夜連2震 最大規模5.2 至少3人受傷

記者陳宥菘／綜合報導
應急救援人員在雲南省保山市隆陽區瓦窯鎮排查受損的房屋和車輛。（新華社）
應急救援人員在雲南省保山市隆陽區瓦窯鎮排查受損的房屋和車輛。（新華社）

雲南保山市隆陽區2日深夜連兩震，晚間11時27分發生規模芮氏規模5.2級地震，38分再次發生4.4級地震。雲南大理、芒市、隴川等地皆有震感。目前地震累計至少3位民眾輕傷，且造成一間位於瓦窯鎮的衛生院受損嚴重，另有多條道路橋面受損。

據中國地震台網測定數據，這兩起地震相隔11分鐘，震源深度均為10公里，屬極淺地震，連距離約100公里遠的大里市區都感受明顯震感。尤其震央保山市隆陽區震感強烈，許多房屋出現搖晃，許多居民緊急疏散至屋外。

雲南保山市隆陽區2日晚間連2震，11時27分發生規模芮氏規模5.2級地震，38分...
雲南保山市隆陽區2日晚間連2震，11時27分發生規模芮氏規模5.2級地震，38分再次發生4.4級地震。（取材自央視）

雲南保山市隆陽區2日深夜連兩震，最大規模5.2，造成保山市第二人民醫院瓦窯分院受...
雲南保山市隆陽區2日深夜連兩震，最大規模5.2，造成保山市第二人民醫院瓦窯分院受損嚴重，建築物牆身開裂、脫落。（取材自微博）

中媒引述一名雲南瀘水市楊姓市民指，地震發生前10秒，在手機上收到了地震預警訊息，稱預計將有強烈震感，「隨後家裡的窗戶、床都開始劇烈地搖晃，甚至連人都站不穩，我只能靠著牆蹲下。」

地震後，雲南保山市瓦窯鎮一處民宅牆裂。（取材自中國地震台網微博）
地震後，雲南保山市瓦窯鎮一處民宅牆裂。（取材自中國地震台網微博）

雲南保山市隆陽區2日深夜連兩震，最大規模5.2，造成保山市第二人民醫院瓦窯分院受...
雲南保山市隆陽區2日深夜連兩震，最大規模5.2，造成保山市第二人民醫院瓦窯分院受損嚴重，連大門口的鐵門都被震掉了。（取材自微博）

據央視報導，截至3日上午6時，這兩起地震造成至少3位民眾輕傷。另，位於瓦窯鎮中心的保山市第二人民醫院瓦窯分院受損嚴重，建築物牆身開裂、脫落，連大門口的鐵門都被震掉了。當地救援人員緊急將該院醫護人員及住院病人進行轉移，將安置到附近安全區域或其他醫療院所。

央視報導稱，記者在前往雲南瓦窯鎮的路上一路落石塌方不斷，造成多處道路中斷。據了解，地震造成鎮上房、水、電、路、通訊等設施有不同程度受損，許多居民不敢待在室內，紛紛聚集在戶外避險。

地震也導致杭瑞高速公路老營至滄江路段出現落石，不具備通行條件，要實施雙向臨時交通管制。地震發生後，當地消防總隊也立刻出動，各項救災安置與安全排查工作則連夜進行。

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