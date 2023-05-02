五一亂象／人潮「攻城」擠爆西安 廁所排隊3小時

五一期間，西安的城牆擠滿準備登城的遊客，被形容是在「攻城」。（取材自微信）

中國五一假期各地人滿為患，多處景點都出現爆棚的人潮，甚至打破疫情 前的容納人數紀錄。在西安老城牆，登城的人密密麻麻被形容是來「攻城」的；在上海迪士尼樂園 ，熱門項目排隊3.5小時才能玩到。

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五一假期共五天（4月29日至5月3日），歷經疫情三年後，旅遊人潮大增，同程旅行數據顯示，假期首日，平台景區門票訂單量較2019年同期成長超過五倍。

不過，不少想藉此大賺一筆的旅宿業者由於隨意加價，紛紛遭罰。例如山東「淄博燒烤」紅了之後，旅館也應聲漲價，當地有飯店因違法漲價1.5倍被調查。浙江有飯店推出「99元睡大廳沙發」，還含早餐、消夜，迅速引起網友關注，但經查該飯店根本無法提供相關服務，被監管部門認為屬於虛假宣傳，業者被立案調查。

綜合媒體報導，各地景區出現「報復性」出遊人潮。西安網友說，「原來最美的風景是人擠人」，西安城牆下方滿滿是等著登城的遊客，被戲稱是在古裝電視劇中才出現的「攻城戰」。網友稱，攻城都沒這麼多人，走慢了，鞋都會被踩掉。

在上海，外灘濱水區一度峰值達4.5萬人，累計總客流42.5萬人次，外灘再現「開關式過馬路」，武警和交警組成的拉鍊式人牆再度上演，隔離人車維護安全。上海警方預估，今年五一期間遊客較2019年疫情前同期增加兩到三成，外灘濱水區域日均客流總量將達到60萬人。

上海迪士尼樂園五一期間的門票幾乎售光，最熱門的幾個項目，等候時間至少兩小時。成都大貓熊基地，遊客排隊看「女明星」花花，排隊兩小時，看貓熊三分鐘。江西南昌滕王閣景區，遊客遊覽景區半小時，廁所排隊三小時。

另外，「遊客在桂林進景區上廁所要買55元門票」相關視頻在網路上引發關注。

經核查，四川廣安籍遊客蕭世政等4人，4月28日17時35分左右到達木龍湖景區檢票處，要求免費入園上廁所，遊客得知入園需購買55元門票後與檢票人員發生語言衝突。隨後景區安保人員上前勸阻，並指引遊客前往附近的公共廁所。事發後，桂林市旅遊市場綜合監管工作領導小組辦公室立即約談景區負責人，責成其加強員工培訓。目前景區已聯繫該遊客，向其表達歉意。該景區即日起閉門整改。

有網友說，入園難道不用買票嗎？去迪士尼，你說進去上個廁所，難道可以不買票？