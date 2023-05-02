北京、武漢拒收留 公民記者方斌出獄被踢皮球

武漢公民記者方斌。（視頻截圖）

最早披露武漢 疫情的公民記者方斌4月30日上午出獄，立即被當局送往北京 ，但北京方面不願收留方斌，方斌被連夜送上高鐵，5月1日上午又回到武漢。

自由亞洲電台報導，據多位知情人士披露，方斌到北京後，當晚又被送上回武漢的列車：「武漢警察 把方斌送到北京後，交給方斌兒子，但他的兒子似乎受到有關部門的壓力，不願父親在北京生活，於是請方斌吃了一餐飯，又買了一件衣服，並且由北京警察給方斌買了高鐵車票，當晚送上去武漢的列車。」

1日早上9時，方斌搭乘的高鐵列車抵達武昌，隨後見到了親戚。據報導，不願公開姓名的人士表示，方斌目前不能接受媒體採訪：「警察說了，方斌不能接受採訪，不能發視頻。他今天下午去了漢口北原來經營的漢服店，發現店內物品已經被清空。聽說方斌在監獄裡掉了一顆牙齒，具體怎麼掉的不清楚。」

不過，傳說方斌的姊姊似乎不希望方斌繼續住在她家。不願公開身分的劉先生說：「方斌的姊姊可能受到壓力，不願意方斌住在她家，他今晚繼續住在姊姊家，稍後要在武漢另找房子，但武漢警方也不願方斌留在武漢。」

報導稱，境外社交平台廣泛流傳兩份標註「機密+長期」的中共中央政法委文件和對方斌的判決書，顯示方斌案及其他政治犯的處理手法都是「政治問題非政治化處理」，表明方斌案從一開始到判刑，均由中共中央政法委主導。

多名異議人士呼籲海內外各界人士向方斌伸出援手，解決方斌的生活難題，讓方斌過上正常的生活。