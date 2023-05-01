弟弟結婚 姊姊隨禮18.8萬、贈百萬豪車 網：扶弟魔?

視頻顯示，婚禮現場，一名女子從包裡拿出厚厚一疊人民幣，臉上喜氣洋洋。(取材自極目新聞)

有媒體報導，安徽宿州一名男子日前結婚，姊姊現場隨禮18.8萬元人民幣(約2.7萬美元)，還提百萬豪車給弟弟當婚車。此事引發廣泛關注。有網友表示「心疼姊夫」，並稱該女子為「扶弟魔」。對此，該女子表示，是他姊夫提出給18.8萬元，自己不是「扶弟魔」。

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大象新聞報導，視頻顯示，婚禮現場，一名女子從包裡拿出厚厚一疊人民幣，臉上喜氣洋洋。

據報導，當天是這名女子的弟弟結婚，她拿出了18.8萬元現金隨禮。此事也引發網友熱議，有人表示「心疼姊夫」，並稱該女子為「扶弟魔」。

也有網友表示，「人家隨這麼多錢怎麼了？人家有這個能力，就非得是老公的錢、公婆的錢嗎？什麼時代了，大多數女人已經經濟獨立了好嗎！」

對此，當事人劉女士回應稱，因為父母都在幫她看店照顧孩子，就想在弟弟婚禮上表達一點心意，姊夫沒有被威脅，隨禮18.8萬元還是姊夫提出的。

劉女士說：「是我親弟弟，不然能給這麼多嘛？給了18.8萬元，18.8萬元還是我丈夫、也就是他姊夫提出來的，我不是扶弟魔，婆婆家一家人都來參加婚禮了，就是表達一點心意嘛。」