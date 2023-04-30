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中國瘋狂的五一連假 黃山公廁擠滿遊客在此過夜

中國新聞組／即時報導
因沒有訂到飯店，許多遊客29日晚被迫在安徽黃山的公廁裡過夜。（影片截圖）
因沒有訂到飯店，許多遊客29日晚被迫在安徽黃山的公廁裡過夜。（影片截圖）

中國今年五一小長假共計五天，由於這是今年春節後的第一個連續假期，外界早前就預期會有大批遊客出遊，但4月29日連假第一天，各地遊客爆棚情況卻依舊出乎許多人預料。安徽黃山當晚就因有大批遊客沒有訂到山上酒店，只好擠進山上光明頂景點的公廁過夜。

有網友將黃山光明頂公廁擠滿過夜遊客的影片上傳網路，30日引發許多中國民眾與媒體關注。對此，湖北日報旗下新媒體《極目新聞》報導，黃山景區30日回應稱，這些遊客可能是沒有訂到山上的酒店，又錯過了下山時間。

工作人員表示，據他們了解，29日晚只有光明頂出現遊客滯留廁所的情況，黃山其他景點未發現此情況。他們已將此情況向上級反映，並在各景點提醒遊客合理安排行程。

事實上不止黃山，南方都市報指出，有消費者在社交媒體發文稱，29日凌晨4時半，他和朋友到南京一處商場的海底撈用餐時，發現要排號等很久，因為「裡面有大學生在睡覺所以會慢一些」。這名消費者因不願意繼續等候而離開，但質疑：「海底撈到底是酒店還是飯店啊？」

對此，這家海底撈工作人員表示，當日因五一假期，加上28日晚上南京有明星薛之謙演唱會，店內確實因為有太多客人「留宿」導致翻桌太慢，必須要等位到早上6時。

南方都市報指出，海底撈近期針對大學生推出專屬優惠活動，大學生在晚間部分時段用餐可享69折優惠。對於有許多大學生在海底撈店內過夜，海底撈方面表示，海底撈秉持「與人為善」的原則，門店夥伴在日常工作中會積極關注顧客需求，並根據實際情況為顧客提供力所能及的幫助。

從高鐵、鐵路運輸情況也可看出中國這次五一小長假出遊人潮有多驚人。中新社指出，鐵路上海站29日共發送旅客65.09萬人次，共完成到發旅客114.45萬人次，單日發送、到發客流均創歷史新高。30日預計到發旅客105.7萬人次，其中發送旅客61萬人次，到達旅客44.7萬人次。 　　

南京一家海底撈，28日也有許多大學生在此留宿。（取材自南方都市報）
南京一家海底撈，28日也有許多大學生在此留宿。（取材自南方都市報）

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