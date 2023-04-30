五一首日 故宫、西湖人溢出來 淄博燒烤師傅忙到半癱瘓

西湖「斷橋人人人」。(取材自半島都市報)

中國「五一」假期進入第二天，北京 故宫、杭州西湖等知名景區的遊客人潮滿到溢出來，門票更是早就售罄。上海外灘也因為人山人海，武警上陣在南京路步行街組成拉鍊式人牆引導。而最火的山東淄博估計有12萬人湧入，有燒烤店老闆半小時錯過100通訂位和詢問電話，祭出上萬元人民幣(約1446美元)工資也請不到燒烤師傅，無奈大喊「已處於半癱瘓狀態，我不希望這麼忙，壓力太大了」。

中國「五一」掀起報復式旅遊，估計有2.4億人次出遊，熱門城市車票景點不僅一票難求，而且寸步難行的相關文章及報導紛紛登上微博熱搜。

泰山「全是人」。(取材自半島都市報)

據上海旅遊大數據，4月29日上海全市公共接待遊客306.19萬人次。假期首日下午，南京路步行街即人山人海，當地甚至派出武警組成拉鍊式人牆，引導遊客有序過斑馬線。網民們說，「以前這活兒都是民警同志幹，武警出動了說明是民警忙不過來了」。昨天並網傳一段視頻，一名男子在上海迪士尼 樂園排隊進場時，左腳鞋子被人潮擠飛，不斷喊著「我的鞋呢？我不玩了」。

故宮「人山人海」。(取材自半島都市報)

不只上海，多地熱門景區第一波也已約滿，旅遊目的地熱度排名靠前的城市是北京、杭州、大理、廈門、西安。熱門景區關鍵詞排名靠前的有北京頤和園、杭州西湖、廈門鼓浪嶼、大理古城、西安城牆、蘇州園林、北京恭王府、南京博物院、浙江南潯古鎮和北京故宮博物院。

網路上滿是網民發出各景區「人仌众」的盛況：故宮「人山人海」；慕田峪長城「沉浸式感受人仌众」；西湖「斷橋人人人」；泰山「全是人」。

而今年「五一」最火的淄博，預估有超12萬人前往，「五一」期間淄博旅遊訂單同比增長超2000%。遊客們吃空了燒烤搭配的小餅，燒烤爐也賣斷了貨。

「我不希望這麼忙，壓力太大了。」時代財經引述淄博燒烤店老闆王小立說，從早上7點多，他的手機 就不斷有電話打進來訂位或詢問營業情況，有次手機落在房間裡，半個多小時多了100多通未接電話。「接待能力已經到頂了，已經是半癱瘓狀態了」。但他現在一家店一天的營業額就超過3萬元，是原來的三倍，只是到了晚上，有些店肉已經沒了。

同樣不知所措的還有魯小串的老闆孫剛（化名）。「什麼都缺！」孫剛說，現在最大的難題是缺人手，燒烤師傅的工資炒到上萬元，但還是招不到人。但營業額是現在幹一天，抵得上原來幹三天。