潦草「丸子頭」熊貓小丫去世近1年 陝西官方才告知

小丫因擁有可愛的「丸子頭」而暴紅，可惜官方29日證實牠已去世。（取材自上游新聞）

擁有可愛的「丸子頭」而暴紅的熊貓小丫，近日，網傳小丫因尿毒症去世，陝西省林業局相關人士29日表示，小丫的確因尿毒症於去年6月去世。

綜合媒體報導，七歲的小丫為雌性，於陝西珍稀野生動物救護研究中心出生。由於兩隻耳朵的毛髮潦草蓬鬆，宛如綁起來的「丸子頭」，被笑稱為「最好識別的熊貓」，也由於長相十分可愛，深受網友歡迎。

據報導，小丫去世的消息是網友先在網路提問，陝西省林業局相關人士注意到後回應，指小丫因尿毒症於2022年6月去世。對於發病的具體原因，該人士表示，自己工作不具體負責，所以不是特別清楚。不過，小丫從發病到離世前，都有專業團隊進行救治，所有程序都沒有問題。

報導指出，一名大熊貓研究專家則表示，大熊貓1歲相當於人類約3.5歲，推算小丫處於青壯年階段，與老齡階段相比，青壯年階段的熊貓患尿毒症的發病機率的確較低。

小丫死訊被證實後，許多網友深表難過，除了慨嘆小丫英年早逝，也質疑為何不主動向公眾公布熊貓的死訊，「為什麼，為什麼，這會才告知呢？」、「去年就沒了，現在才報導，要不是網友問，有熱度了，國寶就這麼悄無聲息了，說沒就沒」。網友認為，當中並不透明，甚至懷疑是否有更多同類案例，大家不得而知。