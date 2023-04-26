旅宿收割五一 掀毀約加價潮 「3年不賺錢 指望這一波」

五一假期酒店訂單火熱。（取材自澎湃新聞）

中國五一長假將至，井噴式出遊訂單，讓旅遊地一房難求。需求暴增的情形之下，各地陸續傳出旅宿業為了賺更多，藉口拆遷、裝修等理由，片面取消旅客的預約，並拉高房間價格後重新販售，引發輿論批評。

今年五一長假從4月29日至5月3日，由於是解除疫情 防控後第一個五一長假，因此不少民眾早已安排出遊計畫。據中國民航局推估，連假期間將運輸旅客可達900萬人次，另中國國鐵指出，截至本周，已售出的車票約4657萬張。

出遊人數暴增連帶使得住宿需求大幅增加，在僧多粥少的情形之下，不少地區卻陸續傳出消費爭議，旅宿業者為了多賺一些，片面取消部分旅客已經預約的訂單，接著拉高價格後重新販售。

據第一財經、每日經濟新聞與成都商報報導，近期越來越多消費者在網路上反映，早早訂好的五一假期民宿 、飯店遭到片面毀約，而且理由千奇百怪，諸如重新裝修、拆遷、倒閉、老闆換人等，然而實際上是業者為了取回連假期間的房源，坐地起價，並在旅遊平台上重新以高價銷售。

隨著假期將近，業者片面毀約的情形層出不窮，多個住房網、旅遊網也做出應對，強調將依照平台規範保障消費者權益。

報導指出，阿里巴巴集團旗下的旅遊服務整合平台飛豬表示，如發生旅宿業者片面毀約的情形，將在第一時間與客人溝通確認情況，並依平台的使用者保障規則，安排消費者入住附近同等級別民宿或更高級的民宿，差價由平台或業者承擔。

旅遊資訊整合平台攜程則強調，消費者提交預定訂單後，若出現旅宿業者確認後推翻或到店無房的情況，平台會按照消費者意願，協助取消訂單或為消費者提供更多解決方案，其中包含承擔額外產生的住宿費用。

於此同時也會落實巡查，一經發現供應商產品售賣價格出現異常，首先將關閉相關高價房源，並評估進一步的違規處罰。

報導引述多位民宿業者的說法，有人坦言在過去3年的疫情期間，民宿業幾乎賺不了錢，有的收了，有的還在虧本苦苦支撐，不少人都指望五一「收割」一波，「大家都想賺點錢，合理利用（旅遊平台）規則，罰款能認了就行。」

對於這樣的亂象，中國官媒人民網也以「變著法子讓遊客退訂，無良民宿吃相太難看」為題刊發評論。