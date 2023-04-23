我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

423「世界圖書日」華人移民愛讀哪些中文書？

科奇拉音樂節喝水比吃漢堡還貴 打車2哩路三段收費

上課玩「劇本殺」 山西高校首開選修課 網友：想看課表

中國新聞組／北京23日電
正在玩「劇本殺」的玩家。（取材自新京報）
正在玩「劇本殺」的玩家。（取材自新京報）

「劇本殺」也能變課程？山西晉中信息學院日前成立全中國首個劇本殺學院，引發關注。據悉，雲端劇本殺學院將於下學期正式開課，院長馬延哲表示，暫時只提供選修，計畫後期發展成必修。對此，有網友質疑「意義是啥？純玩嗎？」，但也有網友表示理解，指「社會有需求」，更有人說「想看排課表」。

九派新聞報導，「劇本殺」，一詞起源於西方宴會實況角色扮演「謀殺之謎」，玩家通過分飾劇本中的角色，圍繞劇情展開推理、還原人物關係，互動交流、探討、交換線索，共同揭開劇本中的秘密或發現兇手，這種遊戲形式在年輕人群體中十分受歡迎。

晉中信息學院舉行雲端劇本殺學院揭幕儀式。（取材自九派新聞）
晉中信息學院舉行雲端劇本殺學院揭幕儀式。（取材自九派新聞）

據學校官網介紹，「雲端劇本殺學院」的成立旨在以劇本殺為媒介，訓練學生的信息提取能力、邏輯思維能力、語言表達能力、情緒調配能力、記憶力和想像力等。

同時，學校還配套裝修各類場館和實體化劇本殺店面，計畫交由學生運營。

此前，馬延哲曾稱，目前課程只有選修課，後期計畫發展成學生的必修課。

「劇本殺」開課後，引發網友熱烈討論。有網友持正面態度，「高校緊跟時代發展潮流，為學生提供更大更開闊的空間」、「劇本殺非常有意思，可以鍛鍊學生的推理能力和邏輯能力，作為選修課非常必要」但也有網友反對稱「開設這個學院的意義什麼，學生學會了以後出來幹什麼工作？」

晉中信息學院舉行雲端劇本殺學院揭幕儀式。（取材自九派新聞）
晉中信息學院舉行雲端劇本殺學院揭幕儀式。（取材自九派新聞）

雲端

上一則

中國首季人均收入 上海2萬3489元居冠 「萬元戶」增3省

下一則

5月起 江蘇常熟公僕改數位人民幣發薪 網：反腐邁大步

延伸閱讀

陳建斌喊陳曉「哥」 演刑警師徒狂誇他優秀默契佳

陳建斌喊陳曉「哥」 演刑警師徒狂誇他優秀默契佳
中國首季人均收入 上海2萬3489元居冠 「萬元戶」增3省

中國首季人均收入 上海2萬3489元居冠 「萬元戶」增3省
時代回憶再+1？「一張圖」分辨你是老人還年輕人 日網友崩潰曝用途

時代回憶再+1？「一張圖」分辨你是老人還年輕人 日網友崩潰曝用途
中國北方三天大範圍雨雪 山西陝西局地「冷到破紀錄」

中國北方三天大範圍雨雪 山西陝西局地「冷到破紀錄」

熱門新聞

中駐法大使盧沙野近日再度惹出爭議，起因是主持人就毛澤東執政下數百萬人喪生的歷史情況質問他，他反嗆主持人沒讀過書。（圖／取自中駐法使館官網）

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

2023-04-22 11:17
安徽宿州15日舉行的一場高空特技表演傳出意外事故。（取材自極目新聞）

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

2023-04-16 22:02
空蕩蕩的鄭港新坐標步行街。(取材自第一財經)

蘋果訂單外移印度 鄭州富士康曾30萬員工剩6、7萬人

2023-04-16 02:28
北京豐台區長峰醫院發生大火，有人綁床單自救。（截自微博）

北京長峰醫院火災釀21死 院外入夜仍聞得到焦味

2023-04-18 12:05
網友誇讚鄭佳慧長得「很有辨識度」、「很有故事感」。還有人形容她像年輕的宋慧喬。（取材自都市快報橙柿互動）

中戲藝考摘后冠 來自寧波的她暴紅 網讚：像年輕宋慧喬

2023-04-21 11:00
雲南潑水節，一名女性遭惡意圍攻，感受不佳。(取自山西晚報)

雲南潑水節慘遭圍攻 女被撕雨衣、噴重點部位留陰影

2023-04-16 11:17

超人氣

更多 >
毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎
「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴

「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴
8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆

8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆
18歲華裔女大生搭公車被捅7刀 印州婦面臨仇恨犯罪指控

18歲華裔女大生搭公車被捅7刀 印州婦面臨仇恨犯罪指控
遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友

遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友