上課玩「劇本殺」 山西高校首開選修課 網友：想看課表

正在玩「劇本殺」的玩家。（取材自新京報）

「劇本殺」也能變課程？山西晉中信息學院日前成立全中國首個劇本殺學院，引發關注。據悉，雲端 劇本殺學院將於下學期正式開課，院長馬延哲表示，暫時只提供選修，計畫後期發展成必修。對此，有網友質疑「意義是啥？純玩嗎？」，但也有網友表示理解，指「社會有需求」，更有人說「想看排課表」。

九派新聞報導，「劇本殺」，一詞起源於西方宴會實況角色扮演「謀殺之謎」，玩家通過分飾劇本中的角色，圍繞劇情展開推理、還原人物關係，互動交流、探討、交換線索，共同揭開劇本中的秘密或發現兇手，這種遊戲形式在年輕人群體中十分受歡迎。

晉中信息學院舉行雲端劇本殺學院揭幕儀式。（取材自九派新聞）

據學校官網介紹，「雲端劇本殺學院」的成立旨在以劇本殺為媒介，訓練學生的信息提取能力、邏輯思維能力、語言表達能力、情緒調配能力、記憶力和想像力等。

同時，學校還配套裝修各類場館和實體化劇本殺店面，計畫交由學生運營。

此前，馬延哲曾稱，目前課程只有選修課，後期計畫發展成學生的必修課。

「劇本殺」開課後，引發網友熱烈討論。有網友持正面態度，「高校緊跟時代發展潮流，為學生提供更大更開闊的空間」、「劇本殺非常有意思，可以鍛鍊學生的推理能力和邏輯能力，作為選修課非常必要」但也有網友反對稱「開設這個學院的意義什麼，學生學會了以後出來幹什麼工作？」