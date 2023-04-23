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山東「淄博燒烤」走紅 飯店房價漲逾5成 當局要罰

中央社／台北23日電
小餅、烤爐、蘸料，靈魂燒烤「三件套」。近期，火爆全網的「淄博燒烤」正吸引著大陸各地的遊客前往山東淄博，淄博火車站每日進出達到5萬人左右。（取材自微博）
小餅、烤爐、蘸料，靈魂燒烤「三件套」。近期，火爆全網的「淄博燒烤」正吸引著大陸各地的遊客前往山東淄博，淄博火車站每日進出達到5萬人左右。（取材自微博）

中國山東省淄博市最近一個月因為燒烤小吃突然成網紅城市，隨著「五一」假期將至，預期旅遊人潮湧入，當地發布新規，凡是飯店房價比3月價格漲超過50%者，按哄抬價格行為予以查處。

據淄博市市場監督管理局發布，自4月23日起，在全市範圍內對賓館酒店客房價格實行漲價幅度控制措施。按3月1日至3月31日各類型客房平均實際成交價格，上浮超過50%的，按哄抬價格行為予以查處。

這份通知說，待「五一」假期結束，經監測市場價格平穩運行後，該價格監管措施即行取消。

近一個月來，「淄博燒烤」成為中國小紅書、微博等社交平台的流量密碼，多個相關話題衝上了熱搜榜。山東省淄博市成為網紅城市，各地遊客不斷湧入。但外界也關注，淄博是否會因此暴露出旅遊服務的不足，以及業者趁機敲詐顧客，讓好不容易激發的旅遊市場沉寂。

據「淄博市場監管」微信公眾號，當地16日已經發布關於規範經營者價格行為的「提醒告誡書」，要求經營者嚴格自律，依法經營，明碼標價，誠信為本等。

每日經濟新聞報導，今年五一，「人員未動，房價先漲」。麗江、大理、西雙版納、西安、杭州等熱門旅遊城市的酒店價格，上調2倍到5倍都有。

以西雙版納為例，西雙版納晟朗酒店，4月25日入住陽光雙床房，價格為每晚人民幣289元，5月1日入住就變為了每晚1268元，上漲了近千元。不少網友吐槽五一假期酒店價格高得離譜。

淄博燒烤受歡迎的原因之一，是蘸料，用了各種香料，是其他地方沒有的。（取材自微博）
淄博燒烤受歡迎的原因之一，是蘸料，用了各種香料，是其他地方沒有的。（取材自微博）
由於淄博燒烤火爆出圈，連高鐵都開出淄博「燒烤專列」，還在車上送旅客一些小文創品。...
由於淄博燒烤火爆出圈，連高鐵都開出淄博「燒烤專列」，還在車上送旅客一些小文創品。（取材自微博）

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