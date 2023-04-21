這家修腳店火了…6歲女當「翻譯官」 幫聾啞父母顧店

「小翻譯官」妞妞。（取材自封面新聞）

近日，一家特殊的修腳店在網路上走紅，經營這家「無聲修腳店」的胡勇與彭鳳是一對聾啞夫婦，無法與人正常溝通，所以他們6歲的女兒「妞妞」放學後、節假日，精通手語的她都會來到店裡當「翻譯官」，幫助父母與顧客溝通。

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封面新聞報導，視頻中，聾啞父親正用手語跟女兒交流，小女孩接到信息後，立刻給客人傳達，還貼心地告訴客人需要用什麼藥，修腳後怎麼護理。

網友紛紛稱讚，「這個女兒是來報恩的吧」、「孩子太乖了，好福氣」、「好開朗陽光的小女孩」。

彭鳳正用手語和有聽力障礙的客人交流。（取材自封面新聞）

胡勇表示，在網上走紅確實沒想到，但心裡很開心。

這家修腳店面積不大，陳列著六張沙發。胡勇夫婦已開店4年，在牆壁上貼著「1重，2中，3輕」，是要客人「重一點就用手比1，輕一點就比3」。胡勇表示，店裡生意還不錯，正常情況下每天至少有20多個客人。

胡勇一家三口。（取材自封面新聞）

今年上幼兒園大班的妞妞說，「我兩歲爸爸媽媽就開始教我手語，平時只有放假的時候會過來幫忙『翻譯』，我也喜歡和叔叔阿姨們聊天」。最近多了許多看了視頻過來的叔叔阿姨，自己平時在店裡幫忙的時候，客人們也經常誇她「真棒」。