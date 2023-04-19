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安徽「學霸宿舍」 6人同寢、同系考研全上岸

中國新聞組／北京19日電
學霸宿舍裡的6人有著滿滿的獎狀。（取材自大皖新聞）
學霸宿舍裡的6人有著滿滿的獎狀。（取材自大皖新聞）

考研的過程是漫長且艱難的，安徽建築大學宿舍有一間寢室，六位來自排水科學與工程專業的學生，一起砥礪前行，共同奮鬥，最終全部考研成功。

大皖新聞報導，該校8棟108宿舍的孫良虎、駱雲飛、程宇和肖成程分別被中國科學院大學、中國科學技術大學、江蘇大學和浙江工業大學擬錄取，周俊杰和胡長樂均被本校擬錄取。

四年前，這六個來自安徽南北的小伙子在班級群裡因志趣相投、相談甚歡，便相約一同報到，住進同一間寢室，成為無話不談的好兄弟。其中，孫良虎和肖成程還是高中同學。

程宇說：我們剛進校時就定下目標要考研了，因為那時有個學長是研究生，我們覺得他特別酷。為了這個目標，六人從大一開始就認真對待每節課、每場考試。

六人坦言，良好的寢室氛圍是共同進步的動力。大學四年，108宿舍每個人都積極遵守寢室公約：保持寢室環境整潔、12點準時熄燈、早起晚睡時盡量不發出聲音、定期聚餐聯絡感情等。

六人均表示，他們能夠順利「上岸」，主要緣於前期綜合考慮自身因素，並聽取相關專業課教師和學長學姐的意見建議，確定切合實際的目標院校和專業。其次，根據自己的生活習慣、作息時間、個人性情，制定出適合自己的學習方法。最後則是堅持到底。

一路上，他們會一起討論複習，督促彼此學習進度，分享解題技巧；他們也是知己，能偶爾互訴衷腸，相互加油打氣，疏解各自壓力；他們更是「家人」，悉心關注照料著彼此的起居健康，保住「革命的本錢」。漫長征程中，他們沒有一人提過放棄。

宿舍六人合影。（取材自大皖新聞）
宿舍六人合影。（取材自大皖新聞）

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