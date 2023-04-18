文旅熱回歸 洛陽漢服火爆 網友：坐公交車，就我一個現代人

洛陽成了漢服秀場，有網友稱，「出門坐個公交車，就我一個現代人」。（視頻截圖）

疫情 沉寂三年後，淄博燒烤、大學生特種兵式旅遊等文旅熱，近來「奇襲」三線城市。吃喝玩樂之外，在衣著方面出現穿越風，「洛陽的漢服能有多火」近日登上熱搜榜，有網友在洛陽坐公交時錄製視頻感慨：「出門坐個公交車就我一個現代人。」

來源：YouTube

騰訊新聞客戶端報導，文旅熱在疫後終於回歸，出遊成為了這個春天的新主題。繼淄博燒烤攻占中國民眾的眼球之後，隔壁省的洛陽市，最近也幾乎成為漢服的必去打卡地，洛邑古城、應天門站滿了穿漢服的遊客。

據報導，「牡丹幻城之夜2023」暨第40屆中國洛陽牡丹文化節開幕之際，話題詞 #洛陽的漢服能有多火# 登上了熱搜榜。

隨著洛陽牡丹花會的開幕，古都洛陽的漢服也頻頻出圈，有網友發視頻稱，整趟公交車上，只有自己沒穿漢服。眾多網友也紛紛跟評：「在洛陽景區不穿漢服彷彿格格不入」。

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洛邑古城儼然成為了漢服一條街。龍葵造型、延吉服飾、唐風、宋制、明制等各色漢服，配上爆劇《夢華錄》的台詞「東京可真是富貴迷人眼」作為bgm（背景音樂），抖音上不乏數十萬點讚的變裝視頻。

打卡十字街、小街鍋貼、牛肉湯、洛陽水席等特色美食也成為洛陽旅遊的必選目的地。美團數據顯示，今年4月以來，洛陽提供漢服體驗的商家數比去年同期增長375%，洛陽旅遊訂單同比增長245%。

在牡丹文化節期間，洛陽還推出了40個實景劇本殺的「全城劇本殺」，最吸人眼球的是，包括古墓博物館 在內的四大博物館也參與了這次劇本殺。深夜手握洛陽鏟、打著手電筒進入伸手不見五指的墓道裡探秘，晚上就睡在古墓中，這樣的體驗可以說是獨一份。

時隔三年，旅遊行 業終於復甦，為何傳統的網紅城市不再成為熱門旅遊地，反而使一批三線城市成為了遊客們的心頭好？

究其原因，一方面，三線城市在物價上有著明顯的優勢。洛陽的一份胡辣湯不到5元（人民幣，下同），牛肉湯也才不到10元。在測評博主B太的視頻裡，三個人買了10份小吃和一頓燒烤，一共才花費三百塊，這是在一二線城市很難看到的物價。

相較於同樣是古都的西安動輒幾百的妝造，洛邑古城化妝、造型、服飾加起來一天的價格只需要幾十塊，對遊客的吸引力顯然更加顯著。

另一方面，傳統熱門城市已經不再新鮮，而新晉的淄博、洛陽等城市的標籤性更強，淄博的燒烤，洛陽的漢服、牡丹、文物等，都給遊客提供了清晰的旅遊路徑，對於當下更加追求個性化和旅遊體驗的年輕人來說是一個更新鮮和特別的體驗。

值得注意的是，今年的這一輪旅遊熱，很大程度上也有賴於社交平台的助推。得益於短視頻平台流量大、傳播快的特性，三線城市的這些特點被挖掘出來，在網紅博主們的傳播下，開始被大眾看到，並逐漸形成風潮。