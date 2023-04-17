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在美職業拳壇打滾10年 40歲河南拳手奪WBO過渡拳王金腰帶

中國新聞組／北京17日電
在英國倫敦舉行的WBO（世界拳擊組織）重量級過渡拳王爭霸賽中，中國拳手張志磊熱血出擊，第六回合即技術性擊倒英國本土名將喬伊斯，就此收穫WBO重量級過渡拳王金腰帶。(新華社)
在英國倫敦舉行的WBO（世界拳擊組織）重量級過渡拳王爭霸賽中，中國拳手張志磊熱血出擊，第六回合即技術性擊倒英國本土名將喬伊斯，就此收穫WBO重量級過渡拳王金腰帶。(新華社)

來自河南沈丘縣的拳手張志磊15日在倫敦熱血出擊，第六回合即技術性擊倒英國本土名將喬伊斯，就此收穫WBO（世界拳擊組織）重量級過渡拳王金腰帶。中國官媒形容這名下個月將滿40歲的老將，稱其創造中國職業拳擊新里程碑。而他過去近十年在美國職業拳壇的發展過程也再被提及。

綜合新華社、中新網報導，根據規則，贏下這場比賽後，張志磊將成為現世界拳王的法定挑戰者，獲得向WBO世界拳王烏西克強制挑戰的資格。

1983年出生的張志磊，今年5月將滿40周歲。他其實早已在拳擊界建立名望。他曾獲北京奧運會男子拳擊91公斤以上級項目銀牌，多次在各類國際賽事中獲得獎牌。

2014年，29歲的他正式進入美國職業拳壇，也是目前唯一在美國職業拳壇發展的中國重量級拳手。

「每天早上6點半出發晨練，一般是跑步一個半小時。12點開始在拳館訓練，大概兩個到兩個半小時。晚上6點左右還需要練體能，也是兩個半小時左右。」這是他過去近10年時間在美國慣常的生活節奏。

他說，到了美國職業賽場，意味著此前幾年業餘生涯的成績全部歸零。「美國人對業餘拳擊的成績，包括奧運會並不太在意。不管是教練還是選手，沒人看重這些。」

他決定用對手的方式獲得尊重。「這邊尊重強者，你打敗他，他尊重你；他把你打敗了，對你就不屑一顧。打倒了對手，他們才服氣。」

在美國打滾7年後，截至2021年12月，張志磊在職業賽場創造了24場比賽23勝無敗績。時年38歲的他將目光瞄準此前中國拳擊人從未觸及過的重量級拳王金腰帶。

「在重量級裡面年齡不是問題。只要你的生活夠自律、訓練夠科學，把這兩點做好。世界拳王當然還想拿，來美國的最終目的就是這個，我也有信心，我的拳只要打中對手，不管是誰絕對拿下。」

但挑戰目標的路程不如預想容易。2022年8月，張志磊在與赫戈維奇爭奪IBF（國際拳擊聯合會）世界拳王強制挑戰權的比賽中點數告負。不過，也正是憑藉其在這場比賽的出色表現，他隨後就接到WBO過渡拳王英國人喬伊斯的邀約。

根據公開報導，喬伊斯職業戰績15戰全勝，曾經擊敗過帕克、杜布瓦等名將，在外界看來，他是世界拳王的有力競爭者。此次與張志磊對戰，場地選在英國倫敦伊麗莎白女王公園競技場。這裡是喬伊斯的主場，也成了張志磊創造歷史的地方。

綽號「BIG BANG(大爆炸)」的張志磊，用自己的重拳在世界拳壇「砸」出火花，引爆職業賽場。獲勝後，張志磊說：「我自律，我刻苦，年齡對我只是一個數字。」他還表示，自己的路還沒有走完，「下一步我要挑戰世界冠軍。」

英國 奧運 北京

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