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CBA打假球 上海江蘇遭取消資格重罰 姚明痛心：比賽最重要的是信譽

中國新聞組／北京17日電
李春江（左）被中止教練資格5年、李楠（右）被中止教練資格3年。（取材自長安街知事）
李春江（左）被中止教練資格5年、李楠（右）被中止教練資格3年。（取材自長安街知事）

中國職業籃球聯賽(CBA）在14日晚打假球，江蘇男籃在與上海男籃比賽最後時刻，連續出現5次低級失誤，引發球迷質疑。北京時間17日，中國籃協開出重磅罰單，取消兩隊2022-2023賽季比賽名次和參賽資格，對兩隊各核減聯賽經費人民幣500萬元。上海久事隊主教練李春江被中止教練資格5年，蘇州肯帝亞隊主教練李楠被中止教練資格3年。

中國籃協主席姚明17日表示：「這是一個沉痛的周末，這兩家俱樂部都歷史悠久，江蘇隊的歷史可以追溯到聯賽元年，兩隊都誕生過里程碑式的人物，越說到這些，我們越覺得痛心。對於體育比賽來說，最重要的是信譽，甚至不是能力。」

14日的比賽後，有球迷將最後3分鐘影片上網，稱其「CBA史上最假的一場比賽」，而從影片可見，江蘇男籃在最後1分36秒時還手握4分領先優勢的情況下，突然連續出現多次失誤，包括底線發球直接給了對手被上海隊形成反擊、外援後場背後運球竟運到了屁股上失誤被搶斷、前場進攻被搶斷反擊、外援帶球掉球導致回場違例等。

江蘇男籃在形勢大優的情形下被對手連得10分，最終以4分之差輸掉比賽。

中國籃協17日公布對上海久事隊蘇州肯帝亞隊的處罰決定，認定兩隊消極比賽情況屬實：上海久事隊在2022-2023賽季中國男子籃球職業聯賽季後賽12進8第二場消極比賽情況屬實；蘇州肯帝亞隊在2022-2023賽季中國男子籃球職業聯賽季後賽12進8第三場消極比賽情況屬實。兩隊的行為嚴重違反體育運動精神。

14日的比賽，上海久事隊主場以108：104戰勝蘇州肯帝亞隊。（新華社）
14日的比賽，上海久事隊主場以108：104戰勝蘇州肯帝亞隊。（新華社）

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