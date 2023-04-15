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「帶貨女王」薇婭跨足供應鏈 2200萬杭州圈地蓋樓

中國新聞組／上海15日電
薇婭斥資2200萬拿地。（取材自新京報）
薇婭斥資2200萬拿地。（取材自新京報）

大主播們靠直播帶貨賺得盆滿缽滿之後，現在流行買樓蓋樓。「帶貨女王」薇婭因偷逃稅被罰13.41億元（人民幣，下同，約1.9億美元）後，雖然直播間看不到她身影，但她旗下的直播帶貨業務並未停滯，此番更是斥資2200萬元（約320萬美元）拿地。

觀察者網報導，杭州市濱江區日前連續出讓三幅工業用地，其中一塊地的競得入選人為謙尋（杭州）控股有限責任公司，土地面積1萬6031平方米，成交價2206萬元，該公司法定代表人為董海鋒，他也是薇婭的丈夫。

辛選直播基地。（取材自觀察者網）
辛選直播基地。（取材自觀察者網）

如今的濱江，儼然成為直播帶貨界的一處風水寶地，網紅主播與MCN扎堆於此，辛巴和靠著羅永浩崛起的「交個朋友」也在其中，薇婭在此處更是「老資歷」。主播們紛紛認識到在往後的競爭中，供應鏈才是核心競爭力，在將手伸向供應鏈之時，也總是繞不開「搞棟樓」這一步。

薇婭曾不諱言稱，她們的目標是做一個涵蓋供應鏈基地、電商主播培訓營、店播服務、經紀服務等子業務的平台級公司。謙尋也從杭州九堡搬到了與阿里濱江園區一條馬路之隔的阿里中心1號樓，一口氣租下了這棟大廈其中10層，並在此打造了一個「謙尋超級供應鏈基地」。

去年11月，抖音平台的帶貨主播瘋狂小楊哥宣告斥資1.03億在合肥購置一處房產，搭...
去年11月，抖音平台的帶貨主播瘋狂小楊哥宣告斥資1.03億在合肥購置一處房產，搭建自己的供應鏈體系。（取材自觀察者網）

其中兩層，大約1萬平米被改造成了大型選品場地，除服務薇婭外，還有其他淘系主播及帶貨的娛樂明星。這個「超級供應鏈基地」每年接到的入駐商家提交的品牌數超過3000家，供給直播間SKU（庫存量單位）一年就達到5萬以上。薇婭淡出了直播間，但仍在支撐著謙尋的直播電商業務。此次拿地，或是謙尋方面深化供應鏈的進一步動作。

大手筆投入房地產的主播不止薇婭。去年11月，抖音帶貨主播瘋狂小楊哥宣告斥資1.03億在合肥購置一處房產，預計今年6月完成裝修。

此外，頭部主播們也頻頻上演「播而賺則供」的戲碼。辛巴的大本營廣州白雲區，其掌舵的辛選，擁有一塊建築面積1.2萬平方米的「辛選直播基地」。2020年直播基地落成時，辛巴號稱可以精選上萬款商品。目前辛巴直接或間接控制企業30家，大部分經營範圍都圍繞著電商供應鏈領域。

濱江阿里中心。（取材自觀察者網／百度實景地圖）
濱江阿里中心。（取材自觀察者網／百度實景地圖）

供應鏈 薇婭 電商

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