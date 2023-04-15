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搜狐CEO勸年輕人早起、做飯動腦子 網酸：奴隸主心態

中國新聞組／北京15日電
搜狐網CEO張朝陽在直播中要大家少睡覺，「如果能睡4個小時那就是完美」。（取材自微博）
搜狐網CEO張朝陽在直播中要大家少睡覺，「如果能睡4個小時那就是完美」。（取材自微博）

曾多次宣傳「4小時睡眠法」的搜狐CEO張朝陽，近日又提議年輕人應該早起和自己做飯。微博話題「張朝陽建議年輕人別睡懶覺」有高達1.3億的閱讀次數。有報導稱，張朝陽的言論有人贊同，有人認為並不現實。與張朝陽一同出席直播節目的中國企業家王石則說，他和張朝陽的觀點不同，年輕人可以熬夜和打遊戲，但需要認真。

來源：YouTube

自由亞洲電台報導，張朝陽日前參加一場直播節目時表示，「看你們現在年輕，但是時間很快就過去了，要抓緊時間。不要熬夜、早點睡覺、早點起床、別睡懶覺，好嗎？每天早上6點就起來」。

他的這段發言，引起了不少人的反感。微博上「張朝陽建議年輕人別睡懶覺」話題，短時間引來了高達1.3億的閱讀次數。

有中國網民在微博貼出照片調侃稱，「張朝陽建議年輕人別睡懶覺，但是，開會可以睡…」...
有中國網民在微博貼出照片調侃稱，「張朝陽建議年輕人別睡懶覺，但是，開會可以睡…」。（取材自​微博）

有網友表示，張朝陽的話有「奴隸主心態」，並質問，「天天早睡早起給你們打工嗎？」也有人說，「請先落實勞動法好嗎？別在這兒說廢話」。

節目中，張朝陽還建議年輕人少點外賣，表示外賣是過度處理過的垃圾食品，建議年輕人盡量在家裡用新鮮食物做飯，「你吃的新鮮食物都是有生命力的東西，人就獲得了生命力。所以你在做飯的時候又動腦子又動手，同時人還站著走來走去，對身體非常健康。所以我覺得，大家要多做飯、少吃垃圾食品」。

這段言論也遭到網友抨擊，「買菜做飯不要時間是吧？」還有人直言，「張朝陽站著說話不腰疼」。

一名上海青年表示，「在上海工作都是996打底的，工作到晚上10點、11點是很正常的。在上海，中午是完全沒有時間做飯的，只有一個小時的休息時間，趕快吃一口，下午繼續上班。晚上下班已經很晚了，不要說做飯了，買個菜的時間完全都沒有」。

他還表示，由於年輕人工作非常疲勞，因此每周休息日必須要補充睡眠，不可能早起，「多睡會覺恢復體力都還不夠，更不要說很勞累地做飯了」。

2020年時，搜狐曾傳出過員工遲到1分鐘罰款500元的消息，並得到張朝陽的確認。

搜狐創始人張朝陽。（取材自​微博）
搜狐創始人張朝陽。（取材自​微博）

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