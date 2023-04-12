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經濟學者：孩子是「耐用品」 不生是不對的…網友：專家的傲慢

中國新聞組／北京12日電
生養兒女是現在年輕人難以承受的負擔。（新華社）
生養兒女是現在年輕人難以承受的負擔。（新華社）

中國出生率創新低，年輕人「不婚不生」成大問題。中國國際經濟交流中心總經濟師陳文玲「催生」，稱子女是耐用消費品，可以帶來長久的回報，比買樓買車這類即期消費品更高。「所以，年輕人不生小孩是不對的」。此言一出立即衝上熱搜第一並惹怒全網，多數網民開罵「專家的傲慢」，「請專家多生少說話」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，11日的演講中，陳文玲談到收藏品消費，可能會從長周期的耐用消費品轉向永續利用的消費品，「為什麼這麼說：房子是長周期的消費品，汽車是長周期的消費品，我們現在購買的衣食住行的這些東西是即期的消費品，當你購買使用之後，它的消費價值與使用價值合一，走入了消費的最終點」。

陳文玲表示，按照貝克爾經濟學家的行為經濟學說，子女也是消費品，子女是長周期的消費品，是可以給你帶來長久回報的耐用消費品。所以，年輕人不生小孩是不對的，你沒有長周期的耐用消費品，他的價值是超過你購買其他消費品的價值。

此話一出，引爆許多年輕人的怒火，有網友說，「如今社會已把年輕人逼到走投無路，要房子買不起，要娛樂沒時間，養孩子養不起……無論錢還是時間，都不夠」、「專家就這麼一句『是不對的』實在是傲慢呀」、「那給年輕人這樣的日子又是對的嗎？」、「35歲找不到工作，到了60歲又要延遲退休」、「在該生的時候生（刺激消費），該死的時候早些死（別拿養老金），這便是對的一生了嗎？」

但也有網友支持，「我覺得專家是對的，孩子還是要生的，我身邊不管富的，還是窮的，沒有一個後悔生孩子的」、「有了孩子能讓你更成熟、有責任感，有奮鬥目標，人很難為自己努力，但為了孩子絕大多數人都會更努力，活的更充實」。

陳文玲說孩子是耐久財引發熱議。（取材自極目新聞）
陳文玲說孩子是耐久財引發熱議。（取材自極目新聞）

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