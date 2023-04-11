大巴載市委家屬旅遊？ 上海當局否認 網：越闢謠越有事

網傳安徽池州某服務區出現掛有「中共上海市委及家屬旅遊團」條幅的巴士。（取材自微博）

中國網友日前貼出一張圖片，稱在安徽池州一旅遊服務區看到掛有「中共 上海市委及家屬旅遊團」條幅的巴士，質疑這樣的旅遊團名稱不妥。上海市相關部門向當地闢謠平台回應稱，上海市委從未組織過相關旅遊團，也不可能組織這樣的旅遊團。

來源：YouTube

環球網報導，有媒體多方核實，發現網傳圖片中的旅遊大巴屬於安徽新客流旅遊運輸公司，該公司一名謝姓負責人表示，沒有接過上海市委組織安排的旅遊業務，公司也沒有安排在車上貼橫幅。至於是否為大巴駕駛員或遊客個人自行張貼，有待進一步了解調查。

據報導，上海闢謠平台向相關部門核實，上海市委表示是「不實信息」，並稱「從未有相關旅遊團，也不可能有這樣的旅遊團」。

然而照片在網路上流傳後，仍有許多網友質疑，「無緣無故無事無非冒充一個官方部門？而且還是這麼大帽子這麼重要的部門？」還有人說，「官方越是氣急敗壞的出來闢謠的事，反而事出有因確有其事！」

對此，紅星新聞10日刊發題為「大巴載著『市委及家屬旅遊團』，不能止於闢謠」的評論文章指出，只有將這些細節明明白白地攤開，解釋清楚每一個細節，才能真正地取信於人，獲得輿論的認同。

該文表示，出現這樣一副橫幅顯然不是無關緊要的，更像是一種「特權」的展示。將相關單位及家屬的身分亮出來，首先就讓人懷疑是否涉及公費旅遊？此外，把身分亮出來，是否也是希望沿途單位能夠「行個方便」？

對於官方闢謠，文章認為，關於網傳橫幅來源還是沒有確定，人們看到的只有文字層面的否認。因此事件還應當有後續，如果是有人P圖造謠生事，有必要查清、處理肇事者，以正視聽；如果確實是有人不規範操作、掛上了這麼一個橫幅，那麼也應當具體到人，並給予相應的處理。

文章寫道，這副網傳橫幅已經關係到了部門形象以及群帶關係，因此囫圇吞棗含糊過去並不合適，社會的關切需要得到回應。