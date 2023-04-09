四川樂山餐廳恐龍足跡 億年前蜥腳類恐龍留下的

由邢立達課題組與自貢恐龍博物館學者組成的專家團隊，到園藝森林餐廳調查這批恐龍足跡。 （取材自封面新聞）

「民眾在四川樂山一餐廳用餐時驚見恐龍 足跡」事件去年曝光後引發數百家國內外媒體關注，如今有了後續。包括中國地質大學（北京 ）副教授邢立達在內的國際研究團隊近日完成這批「餐廳恐龍」足跡的初步研究，發現地面的凹坑是白堊紀時期，也就是大概1億年前的長頸蜥腳類恐龍所留。研究論文並已發表在本期的國際地學期刊「白堊紀研究」雜誌。

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封面新聞報導，研究表明，地面的凹坑其實是長度約50至60厘米的恐龍足跡化石，來自白堊紀時期，也就是大概1億年前的長頸蜥腳類恐龍所留。蜥腳類恐龍具有小型頭部、長脖子、長尾巴以及粗壯的四肢，是目前已知陸地上出現過的最巨大動物，包括許多知名的物種，如馬門溪龍、腕龍、梁龍等。科學家們將足蹟的大小和完整的骨骼化石做了比較，認為這些「餐廳恐龍」的體長可能達到8至10米。

有趣的是，這麼大的恐龍卻有著非常短的步幅，它們行進的速度大概在每小時2公里。在1億年前，這批大型恐龍在古樂山區域漫步，在湖畔留下串串足跡，歷經地質運動滄海桑田才有緣與我們見面。這組恐龍足跡最初由歐鴻濤先生發現。2022年7月10日，他在四川省樂山市園藝森林餐廳用餐，無意間看到院子裡的幾個坑凹有些奇特，仔細觀察後發現很有可能是恐龍足跡。當晚他通過微博，聯繫上中國地質大學（北京）邢立達副教授。

六天後，由邢立達課題組與自貢恐龍博物館學者組成的專家團隊，來到園藝森林餐廳調查這批恐龍足跡，確定這是一處白堊紀夾關組恐龍足跡點，層面上保存的是雷龍足跡。該足跡點距離著名的樂山大佛僅5公里，而且是目前世界上唯一一處在餐廳發現的恐龍足跡。

也是論文研究人員的澳洲 昆士蘭大學研究員安東尼·羅米里奧（AnthonyRomilio）表示，這是非常令人激動的發現，因為這說明即使是不經意的地方也可以發現重要的恐龍足跡。而且這些足跡已經被無視了太久了，可一旦你知道了它們是什麼，就很難再忽視它們。該地區還沒有發現恐龍的骨骼紀錄，所以這些足跡化石為我們提供有關生活在這片地區的恐龍的非常寶貴的信息。