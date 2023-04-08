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阿里巴巴版ChatGPT「通義千問」 邀請用戶體驗測試

記者林宸誼／綜合報導
阿里巴巴旗下阿里雲7日宣布，自研大模型「通義千問」，邀請企業用戶測試。(網頁截圖)
阿里巴巴旗下阿里雲7日宣布，自研大模型「通義千問」，邀請企業用戶測試。(網頁截圖)

百度發布「文心一言」後，阿里巴巴也加入ChatGPT戰局。阿里巴巴旗下阿里雲7日宣布，自研大模型「通義千問」，定向邀請企業用戶進行體驗測試，用戶可透過官網申請，符合條件的用戶可參與體驗。據消息人士稱，「通義千問」號稱是世界首個突破10兆參數的AI大模型。

第一財經日報報導，阿里巴巴將於4月11日，在北京舉行阿里雲峰會2023，阿里巴巴集團主席張勇、阿里雲智能集團首席技術官周靖人、全球商業總裁蔡英華將發布主旨演講，當日將發布AI大模型，並在4月18日推出行業應用類模型。

經濟觀察網報導，透過第一時間註冊申請並進行內測，在「通義千問」的自我介紹中得知，它是達摩院自主研發的預訓練語言模型，「能夠回答問題、創作文字，還能表達觀點、撰寫代碼」。

預訓練語言模型把自然語言處理帶入了一個新階段，最引人關注的便是OpenAI開發的ChatGPT。當詢問「通義千問」與ChatGPT的區別時，它指出，ChatGPT是經過多輪預訓練和微調，能夠生成高質量的文本和提供精準的問答服務，自身則「擁有豐富的技術累積和經驗，在一些領域和場景中可能會表現地更為出色。」

「通義千問」對自身優勢加以列舉，例如支持更多定制化需求，「可以針對不同場景和應用進行擴展和定制，提供更加個性化的服務和解決方案」。另外集成了阿里巴巴集團內部的資源和技術支持，「能夠更好地服務於阿里巴巴集團的業務和內外客戶」。

自ChatGPT面市以來，中國科技領域基於大模型，在垂直場景化模型以及應用方向的開發不斷提速。

在搜索、大數據及人工智慧多角度占據優勢的百度，率先研發推出了超大規模語言模型「文心一言」，同為科技互聯網大廠的阿里，也早有動作。

ChatGPT AI 百度

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