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「加班是不道德的」 這間企業拒絕加班 被讚「員工的天堂」

中國新聞組／北京6日電
「胖東來」創始人于東來稱加班文化「不道德」。(取材自胖東來官網)
「胖東來」創始人于東來稱加班文化「不道德」。(取材自胖東來官網)

被譽為「零售業奇蹟」的企業「胖東來」有一則不加班的規定，創始人于東來日前在「中國超市周」演講上怒斥加班文化「不道德」，他稱人不能只是掙錢，還應該學會享受生活，「加班就是占用別人成長機會」。此番言論比對近日央企傳出強制加班引發反彈的消息，令打工人們大讚老闆有良心。

濟南時報報導，胖東來是一家位於河南許昌的百貨公司，是河南第二大零售集團。有媒體稱該店有「中國最好的店」之名。

于東來在這段演說中，稱加班是不道德，是無恥行為，人不能只是掙錢，還應該學會享受生活。「在胖東來，你加班就是不行。你加班就是占用別人成長機會。你剝奪別人的時間，學習機會，創造機會。是什麼概念呢？是不道德的。」

胖東來的官網上，詳細載明的員工福利情況。胖東來的理想是員工及管理人員實現全年綜合休假130天以上，每天工作不超過6個小時，接近歐洲的工作狀態。目前，胖東來員工日工作時間為6至7小時。在假期方面，胖東來員工每年的休息時間包括52天/年的閉店，春節5天閉店以及年休假。所有門店固定周二同時閉店。

此前，胖東來因設立「委屈獎」登上熱搜。網傳一張胖東來薪資待遇表其中提到，按正常流程工作受到委屈，會給予「委屈獎」。根據不同的情況，獎金在500元到5000元不等。「委屈獎」適用於比如員工製止某些不文明行為、遭到辱罵恐嚇等。此外，普通員工還有30天帶薪年假，管理層則是40天。

日經中文網報導，由於新冠疫情和網購的興起，中國許多大型零售企業陷入苦戰，但胖東來的業績仍十分堅挺，今年將新設兩個網點和一個物流産業園。

為了保持對客戶的服務水平，讓員工遵守服裝及姿勢等400多項瑣碎的規定，胖東來徹底改善員工待遇，平均5500元的月薪，比當地同行高出3成以上。員工每周休息兩天，30天以上的帶薪休假中，其中10天要求去旅遊。因此被稱為「員工的天堂」。

河南 疫情 零售業

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