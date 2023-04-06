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358元骨灰盒賣966元「太離譜」 湖北查殯葬腐敗

中國新聞組／北京6日電

近年，昔日被視為不為人注意的「清水衙門」殯葬系統腐敗案件頻曝光。5日出版的「中國紀檢監察報」中，就披露湖北省江陵縣殯管所被查出「一個進價358元（人民幣，下同）的骨灰盒賣到966元」的「離譜的高價」案件。

澎湃新聞報導，據昨天清明節出版的「中國紀檢監察報」第2版文章「離譜的高價」，去年江陵縣委第一巡察組開展常規巡察，聚焦社會殯葬服務中侵害群眾利益問題時，在審核殯管所骨灰盒銷售帳目時，對帳單明細產生了疑惑：「一個進價358元的骨灰盒賣到966元，這合理嗎？」。

湖北省江陵縣殯管所原張姓所長回答稱，殯管所有定價權，可根據周邊縣市骨灰盒銷售價格，結合物價漲幅，擬定各種類型骨灰盒銷售價格。但巡察組認為，「定價難道沒有標準嗎？這份『非同尋常』的價格清單，會不會隱藏著什麼問題？」，兵分兩路調查發現，當地相關文件規定，骨灰盒進銷差價率最高為35%，但縣殯儀館骨灰盒實際進銷差價率卻高達200%以上。

線索移交江陵縣紀委監委後，該縣紀委監委第一紀檢監察室調查發現，張姓所長批准後，安排胡姓副所長將骨灰盒進銷差價率從物價部門批覆的最高35%，提高到234%至270%，向群眾多收取33.67萬元用於單位不合理支出。最終，張姓所長受到政務降級處分，胡姓副所長受到黨內嚴重警告、政務記大過處分。

該縣紀委監委隨後也在全縣範圍內開展殯葬服務行業大排查，截至目前，共約談相關負責人3次，發現問題線索3條。

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