洛陽00後女孩當「守墓人」 曝工作環境：沒職場的勾心鬥角

洛陽00後女孩當守墓人，晚上一個人巡邏陵園也不害怕。（取材自大河報）

曾經做過導遊、當過口才班的老師，河南 洛陽一名00後女孩卻決定上山當個「守墓人」，提到這份特別的工作，她說晚上一個人巡邏陵園也不害怕，最棒的是「沒有職場上的勾心鬥角」。

大河報報導，洛陽女孩高葳葳表示，自己會接觸到殯葬行業，是因為一次偶然的機會看到關於樹葬的報導，在了解這個行業的過程中，高葳葳被一些故事所感動，特別是當她得知在陵園上班相對比較清靜，沒有職場上的勾心鬥角後，去年年初，她決定辭職轉行，到洛陽鳳凰山生態紀念園從事殯葬工作。

高葳葳說，「雖然我有些社牛，但本質上還是比較喜歡清靜，特別是在園區上班，沒有職場上的勾心鬥角」。

初到陵園上班，她的工作只是代人掃墓，專門為一些不能到園區祭拜的逝者家屬進行代客祭掃，每天都要鞠躬上百次 。後來，高葳葳也開始為逝者凈身穿衣 ，「去年5月，我第一次為逝者凈身穿衣，當時還是有點緊張的，但是看到傷心的逝者家屬，我很快克服了，和同事們一起很好地完成了服務」。

高葳葳說，他們的工作能讓逝者家屬得到安慰，讓逝者體面地走完最後一程，這一切辛苦就是值得的。

據報導，雖然一開始家人並不同意，但她向家人們解釋這份工作的價值和意義，父母也變得慢慢理解和支持她了。

隨著入行越深，高葳葳也越來越喜歡自己的工作，有時候晚上需要守墓和巡邏，但她說，「其實沒什麽可怕的，我們守護的是逝者家屬朝思暮想卻再也見不到的人」。

高葳葳表示，朋友們並不忌諱她的工作，甚至還有朋友開玩笑說，去世了也找她服務。高葳葳坦言，在陵園上班沒有什麽神祕的，人都會走到這一步。目睹了這麽多生離死別，她對生命有了更深的理解。「未來會怎麽樣，我還沒想那麽遠，順其自然，珍惜當下吧」。