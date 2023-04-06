我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州便宜加油站在哪裡 GasBuddy告訴你

蔡英文洛杉磯僑宴700人齊聚 趙美心出席受關注

洛陽00後女孩當「守墓人」 曝工作環境：沒職場的勾心鬥角

中國新聞組／北京6日電
洛陽00後女孩當守墓人，晚上一個人巡邏陵園也不害怕。（取材自大河報）
洛陽00後女孩當守墓人，晚上一個人巡邏陵園也不害怕。（取材自大河報）

曾經做過導遊、當過口才班的老師，河南洛陽一名00後女孩卻決定上山當個「守墓人」，提到這份特別的工作，她說晚上一個人巡邏陵園也不害怕，最棒的是「沒有職場上的勾心鬥角」。

大河報報導，洛陽女孩高葳葳表示，自己會接觸到殯葬行業，是因為一次偶然的機會看到關於樹葬的報導，在了解這個行業的過程中，高葳葳被一些故事所感動，特別是當她得知在陵園上班相對比較清靜，沒有職場上的勾心鬥角後，去年年初，她決定辭職轉行，到洛陽鳳凰山生態紀念園從事殯葬工作。

高葳葳說，「雖然我有些社牛，但本質上還是比較喜歡清靜，特別是在園區上班，沒有職場上的勾心鬥角」。

初到陵園上班，她的工作只是代人掃墓，專門為一些不能到園區祭拜的逝者家屬進行代客祭掃，每天都要鞠躬上百次 。後來，高葳葳也開始為逝者凈身穿衣 ，「去年5月，我第一次為逝者凈身穿衣，當時還是有點緊張的，但是看到傷心的逝者家屬，我很快克服了，和同事們一起很好地完成了服務」。

高葳葳說，他們的工作能讓逝者家屬得到安慰，讓逝者體面地走完最後一程，這一切辛苦就是值得的。

據報導，雖然一開始家人並不同意，但她向家人們解釋這份工作的價值和意義，父母也變得慢慢理解和支持她了。

隨著入行越深，高葳葳也越來越喜歡自己的工作，有時候晚上需要守墓和巡邏，但她說，「其實沒什麽可怕的，我們守護的是逝者家屬朝思暮想卻再也見不到的人」。

高葳葳表示，朋友們並不忌諱她的工作，甚至還有朋友開玩笑說，去世了也找她服務。高葳葳坦言，在陵園上班沒有什麽神祕的，人都會走到這一步。目睹了這麽多生離死別，她對生命有了更深的理解。「未來會怎麽樣，我還沒想那麽遠，順其自然，珍惜當下吧」。

河南

上一則

港人湧墳場掃墓 祭品貴也無所謂 紙紮麻雀檯受歡迎

下一則

浙女大生在泰遇害 綁匪撕票後勒贖「5分鐘匯50萬」

延伸閱讀

廣州殯儀館招聘鋼琴師 專在追悼會演奏 應聘者爆滿

廣州殯儀館招聘鋼琴師 專在追悼會演奏 應聘者爆滿
涉槍殺66分局警遭起訴 華社欣慰

涉槍殺66分局警遭起訴 華社欣慰
恒福陵園舉辦公展日 歡迎僑胞蒞臨參觀

恒福陵園舉辦公展日 歡迎僑胞蒞臨參觀
蔡天鳳碎屍案 命案村屋已解封 未見有人出入

蔡天鳳碎屍案 命案村屋已解封 未見有人出入

熱門新聞

馬斯克74歲模特母親曬中國行：我在中國很愉快，每個人都很友善。(取材自觀察者網)

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

2023-03-30 21:14
中國籍留英男學生馬凱辰（音譯，Kaichen Ma）因涉嫌騷擾、跟蹤穆斯林女同學被判入獄。（取材自推特）

中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘

2023-04-01 11:00
中國網友瘋傳服飾店老闆娘勾引人夫，遭正宮找人圍攻，慘遭當街剪髮扒衣 。（翻攝自51吃瓜網）

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

2023-04-03 05:00
中國外交部發言人毛寧稱，美方不要沒完沒了，升級擴大。（歐新社）

澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了

2023-03-29 12:06
彭丹曾是知名豔星。圖／摘自HKMDB

36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

2023-04-03 14:32
(取自鳳凰網)

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

2023-04-05 16:25

超人氣

更多 >
閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉
會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立

會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立
7種被「誤會」的食物 適量攝取有益健康

7種被「誤會」的食物 適量攝取有益健康
矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲

矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲
香港前豔星彭丹促成宏都拉斯與中國建交？ 「這場會議」透端倪

香港前豔星彭丹促成宏都拉斯與中國建交？ 「這場會議」透端倪