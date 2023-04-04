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窮遊黃山 賓館大堂睡滿人 網：添麻煩

中國新聞組／北京4日電
100多名遊客在黃山景區賓館大堂打地鋪過夜，引發熱議。(取材自白鹿視頻)
100多名遊客在黃山景區賓館大堂打地鋪過夜，引發熱議。(取材自白鹿視頻)

安徽黃山風景區白雲賓館的大堂有多名遊客滯留，近日一則視頻配文「黃山窮遊之睡賓館大堂」，引發網友熱議。賓館回應確有此事，「這只是偶爾發生的，我們這樣做也是體現人文關懷」。

來源：YouTube

紅星新聞報導，白雲賓館坐落於海拔1740米的黃山核心景區，是看日出的最佳地點，很多遊客都會將登頂看日出加入旅遊行程中。視頻拍攝時間是4月1日晚，一群旅客直接「睡在賓館大堂」，有網友將其稱為「特種兵式旅遊」，表示支持「打下」賓館高房價；也有人反對這種做法，認為成年人應該為出行做好計畫，不應該「賴在」大堂添麻煩。

賓館表示，擠在大廳的遊客大約有100多人，連坐的地方也沒有，考慮到天氣寒冷，賓館給在大廳過夜的遊客開了暖氣，弄來墊子給沒有座位的遊客歇腳，還送了免費的姜茶，公共洗手間也對他們開放。

留宿大堂過夜是否有安全隱患？賓館表示，「黃山山區天氣多變，現在晚上氣溫可能降到攝氏零度以下，且森林嚴格防火，所以不鼓勵露宿山間，也不鼓勵在賓館大堂過夜」；是否造成運營成本增加？賓館說：「當時也是沒有辦法，而且這也不是經常性的，只是偶爾發生，我們這樣做也是體現人文關懷。」

針對網友關注的賓館房價，賓館表示，價格波動不大，最低房間價格是200多人民幣(約30美元)，最高是1500人民幣(約220美元)。

黃山景區賓館大堂內擠滿了遊客。（視頻截圖）
黃山景區賓館大堂內擠滿了遊客。（視頻截圖）

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