上海最大露天夜市重開變整潔 攤販少了、人潮擠爆

上海泗涇夜市夜市人流密集。（取材自澎湃新聞）

上海最大的露天夜市「泗涇夜市」，此前由於人氣火爆，客流量大，於3月1日臨時關閉進行品質升級。3月30日傍晚，泗涇夜市時隔近一個月重開，可以發現整齊了許多，此前沿著花園擺攤的流動攤位已消失，持證營業的攤位成為主力軍。雖然攤販少了，但當天人潮爆滿，有民眾反映排隊耗時。

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澎湃新聞報導，泗涇夜市美食 雲集：烤冷麵、炒酸奶、手打檸檬茶、澱粉腸…從入口處進到夜市，許多招牌小食被商家打在LED展示牌上，標牌醒目，顧客也聞香而來。

從松江佘山來的孔先生稱，夜市人挺多的，排隊時間有點長，但味道不錯。他也說，整改後店看起來比較齊，也乾淨整潔一些。附近居民王女士也說，先前有人因為搶攤位打架、衛生秩序不佳，現在見到門口很多警察 維護秩序，還有很多保潔員在清理垃圾，「走兩步就有一個垃圾桶」。

夏先生看到夜市逐漸變好，只不過排隊時間更長了。他排隊買羊肉串，從點餐到吃進嘴裡花了約20多分鐘。

攤位整改效果也很明顯。一家店鋪外擺位女老闆稱，未整改前，商販在花園一圈擺攤，會為了爭搶攤位大打出手，相當混亂，「前一段時間全都是野攤子，現在一家都沒有」。另一家商鋪老闆說，之前擺攤因為衛生髒亂差招人投訴，「城管經常過來查」，現在要求飲料、糕點、涼菜不能做，攤位費在萬元左右，擺在門口。

報導說，目前廣場中間的集中式攤位還沒有開放營業，但已有部分攤主獲得上海市食品外擺位臨時經營公示卡「持證營業」。商家透露，辦理需要健康證、店鋪營業資質、進貨廠家資質等，商家證件齊全，辦理起來就很快，證件不齊就很慢。

不過證件緊張，非夜市商戶很難拿到，流動攤販想租證件擺攤一晚相當困難，「租也租不到，早就租滿了，不可能輪到你」，一名女老闆說。一些商家稱，一張營業執照所屬的店面不能分割，理論上一鋪一攤，但部分商鋪由多個商家合租，誰擺心理都會不平衡。這樣的商鋪如何分配公示卡，需和相關部門協商。

此外，整改後，離地鐵站 最近的夜市出入口變為「只出不進」，會有大喇叭提醒食客：「這裡是出口，夜市入口在前方。」這樣的變化，讓一些商家營業額有所下降。