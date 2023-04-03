逼吃排泄物…廣州惡保母虐待長者 網怒：良心何在

家屬指控，保母拿紙尿褲讓老人吃排泄物。（視頻截圖）

廣州傳出有惡劣保母虐待長者，不僅用力推搡老人，甚至要老人拿起自己的排泄物放在嘴裡吃。長者家屬發現後十分憤怒，已經將她辭退，保母惡行曝光衝上熱搜，網友怒批「良心何在？」當地官在調查核實後發布通報指出，這名江姓保母在照顧老人的過程中存在粗重行為，未發現涉及虐待，已對其進行了批評教育 。江某也已向老人及家屬致歉並獲得諒解。

來源：YouTube

新聞晨報報導，廣州一名潘女士表示，87歲母親因腳部骨折需有人照顧，因此請了一位保母，沒想到家中監視器拍下保母粗魯對待母親的畫面。由於母親在床上失禁，這名惡保母替母親換尿布時竟粗魯推搡，甚至讓母親拿起自己的排泄物放在嘴裡吃。許多暴力行為讓潘女看了心痛不已，

潘女士看到視頻後說，「本想著請個保母讓母親得到照顧，沒想到到頭來卻是讓母親受了苦」。目前，她已經將這名保母辭退。

保母涉嫌用力推搡老人。（取材自新聞晨報）

許多網友看到視頻後深有感觸，「誰又能保證今天視頻裡的老人，不會是明天的自己？」

視頻在網上流傳後讓網友看得紛紛表示「氣炸了」，怒批這名保母「良心何在」。澎湃新聞報導，經廣州市海珠區南石頭街相關負責部門迅查證，保姆江某經熟人介紹，自3月初開始居家照顧老人黎某的起居。期間，未發現江某有打罵逼迫等虐待老人的行為，但在照顧老人的過程中存在粗重行為。

3月31日凌晨，江某照看老人時發現床上有排泄物，老人礙於面子不願承認。江某調侃老人，說出將其吃入嘴裡的極不當之語。老人聽後自行將排泄物扔進床邊的垃圾桶內。事後，老人親屬認為江某對老人態度不好、照顧不周，已於3月31日終止與江某的服務協議。針對江某的不當言行，屬地相關部門已對江某進行了批評教育。江某已向老人及家屬致歉，並獲得諒解。

●惡保母虐待頻傳

然而，類似的惡保母虐待老人事件早已不是第一次發生。

2020年5月，北京 的劉女士無意中透過家中監視器發現自家保母正用手肘用力地推搡家中老人，動作十分粗魯。劉女士不斷查看監視器，發現老人多次被毆打，每次會持續半天。

瀋陽一位劉先生，家有90歲父親和86歲、患腦萎縮的母親，兒女們每月花5000元雇一名保母，沒想到也發現保母毆打母親，半個月內打了七、八回。

北京的王先生報警稱家中女保母毆打他的老母親。從監控畫面可以看到，保母16秒裡5次擊打老人頭面部，甚至還有踢踹行為。只因老人上廁所時不慎將大便蹭到保母衣服上，保母暴怒便毆打老人。