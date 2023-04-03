阿里巴巴分拆計畫 美媒：馬雲海外安排推動

阿里巴巴集團創辦人馬雲。(路透)

中國網路科技巨頭阿里巴巴創辦人馬雲 旅居海外一年後，日前突然回國，次日阿里巴巴宣布拆分為六家公司，並推動獨立上市。美媒近日披露，拆分計畫是馬雲在海外安排推動的。

據華爾街 日報中文網消息，知情人士說，馬雲雖於2019年就不再擔任阿里巴巴董事局主席，但對公司仍有影響力，並積極參與公司戰略決策。馬雲最近幾個月與包括現任董事局主席兼CEO張勇在內的阿里高層多次通話，敦促分拆公司，表示此舉將使阿里巴巴在中國日益飽和的市場更加靈活也更有競爭力。

知情人士說，去年11月中共20大閉幕後，北京 方面一直透過退休官員和其他企業家向馬雲傳遞消息，為的是激發他的愛國熱情，讓他明白現在是回國做貢獻的時候了。

報導說，雖然仍未知是什麼原因促使馬雲回國，但投資者和分析師表示，馬雲很可能與中國政府達成了協議。

紐約時報引述史丹佛大學（Stanford University）網路政策中心「數字中國項目」主編魏光明（Graham Webster）說，「將公司拆分成不同的部分似乎符合避免反壟斷審查這一普遍願望，這不僅是阿里巴巴一直要面對的問題，也是中國其他公司的問題。」

他表示，「如果他們沒有一點這樣的想法，我會感到驚訝」。

魏光明分析，重組背後可能也有一些「商業邏輯」，將阿里巴巴拆分為不同的業務線可使整個企業免受政府未來對特定行業的打擊。