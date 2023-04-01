我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯兆彩得主 砸590萬買碧昂絲也置產的豪宅區

哈利、梅根做慈善 一筆神祕1000萬捐款來自矽谷

倫敦奧運競走藏女將獲遞補金牌 前三名都中國選手

記者廖士鋒／綜合報導
藏族選手切陽什姐將成為首位獲得奧運金牌的藏族選手。圖為2022田徑世錦賽，切陽什姐在35公里競走項目摘銅。（取材自中國國家體育總局官網）
藏族選手切陽什姐將成為首位獲得奧運金牌的藏族選手。圖為2022田徑世錦賽，切陽什姐在35公里競走項目摘銅。（取材自中國國家體育總局官網）

藏族選手切陽什姐日前被國際奧會批准遞補2012年倫敦奧運女子20公里競走項目金牌，也成為首位藏族奧運金牌選手，與此同時，另外兩位中國選手也分別遞補該項目的銀牌與銅牌。

來源：YouTube

據人民網消息，2012年倫敦奧運女子20公里競走項目，原本是由俄國選手包辦金牌與銀牌，切陽什姐位居第三，不過前兩位俄國選手分別在2015年、2022年因興奮劑違規被禁賽，並被取消成績，因此，切陽什姐將被遞補為倫敦奧運冠軍。另外兩名中國選手劉虹和呂秀芝將被遞補為銀牌和銅牌。

值得注意的是，切陽什姐將成為中國首位獲得奧運金牌的藏族運動員。根據規定，她將在12個月內獲得遞補的獎牌。有六種獎牌遞補儀式供其選擇，分別是在下屆奧運會上頒發；在青奧會上頒發；在國際奧會總部或奧林匹克博物館頒發；在國家（地區）奧會活動上頒發；在國際單項體育組織的賽事或活動中頒發；在私人儀式上頒發。

「人物」雜誌曾報導切陽什姐的故事。生於1990年的她，在海北藏族自治州的牧區長大，六歲時就在學餘跟著父親放牧，雙親都不會漢語。15歲進入青海省體校時，她的漢語也不太流利，但專業訓練四年後就成為奧運選手。

報導指出，2012年切陽什姐奪得銅牌「當時沒有什麼人採訪她」，但是作為一個藏族人，「她所實現的運動成就是空前的，她是中國體育史上首位進軍奧運的藏族運動員，更遑論奪下獎牌」。

從體育史來看，切陽什姐也成了一個極為特殊的案例。過去十年裡，她幾乎都在世界排名前三之列，穩定性幾乎無人能及，卻從未得到過頂尖大賽的金牌加持。2021年後，她曾請假前往西寧生活，但2022年1月決定復出。

而得知即將遞補奧運金牌時，切陽什姐曾在微博寫下「足足過去了十年，以這樣的方式迎來了我的奧運冠軍，得知消息後既開心又難過。開心的是我能成為自己心中的冠軍，開心我可以擁有奧運金牌……，難過是我沒有感受過冠軍的樣子，沒有得到奧運冠軍的光環，雖然光環是一時的，但那一刻的光環我想擁有……」。

奧運 運動員 俄國

上一則

擁500萬粉絲網紅自稱肝癌 8分鐘視頻只1秒真的 網大罵

延伸閱讀

NBA／體育史上最大單？ 柯瑞續簽UA 超NBA薪資總額

NBA／體育史上最大單？ 柯瑞續簽UA 超NBA薪資總額
溫網開放俄國、白俄球員以「中立身分」參賽

溫網開放俄國、白俄球員以「中立身分」參賽
藏族女童車禍亡 兄盼設紅綠燈願望成真

藏族女童車禍亡 兄盼設紅綠燈願望成真
中國選手遞補倫敦奧運金牌 創藏族首位紀錄

中國選手遞補倫敦奧運金牌 創藏族首位紀錄

熱門新聞

馬斯克74歲模特母親曬中國行：我在中國很愉快，每個人都很友善。(取材自觀察者網)

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

2023-03-30 21:14
中國外交部發言人毛寧稱，美方不要沒完沒了，升級擴大。（歐新社）

澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了

2023-03-29 12:06
中國外交部前副部長傅瑩。(取材自人民網)

傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪

2023-03-27 15:14
蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）24日下午現身北京三里屯的蘋果零售店內。圖/北京青年報

蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應

2023-03-24 09:17
來自推特的消息指出，中國官媒人民日報3月30日曾緊急停投，因漏印了「習近平」。但消息並未得到任何中媒報導或者證實。（取材自人民日報）

漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀

2023-03-31 06:51
江南春的房間極其簡樸。記者問為何不在牆上掛幅字畫？他說：「我對字畫沒有什麼欣賞能力」。（取材自鳳凰網）

千億董事長300元襯衫買不下手 「炫富最高境界」

2023-03-27 11:00

超人氣

更多 >
1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘

1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘
漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀

漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀
機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推

機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推
暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命

暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命
到Aldi超市購物 需要先知道的5件事

到Aldi超市購物 需要先知道的5件事