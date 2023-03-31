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上海、廣州多地地鐵 不再強制戴口罩

記者陳政錄／綜合報導
乘客佩戴口罩乘坐地鐵。(取材自北京日報)
乘客佩戴口罩乘坐地鐵。(取材自北京日報)

繼香港3月1日起解除口罩令後，中國的相關管制措施也出現鬆動，在近日不少民眾於網路平台上反映，自己忘了戴口罩，也能順利搭地鐵後，上海、廣州、成都、南京等上海、廣州面也均回應表示，雖仍建議佩戴口罩，但已不再做出「強制性要求」。不過，北京地鐵因尚未接到相關要求，目前乘客搭乘地鐵仍需戴口罩。

綜合媒體報導，上海地鐵方面29日表示，「為了乘客的安全和健康，目前我們還是建議大家在乘坐地鐵時佩戴口罩的，但已不再對佩戴口罩做出強制性要求」。

其中如廣東廣州、四川成都、江蘇南京等城市地鐵也陸續指出，不再對乘客佩戴口罩做出強制性要求，即便不佩戴口罩也可正常乘坐地鐵出行。

不過，北京地鐵仍表示，目前尚未接到相關調整的要求，乘客進站乘坐地鐵時仍需佩戴口罩。一位北京地鐵工作人員指出，在遇到沒有佩戴口摘的乘客，他們還是會勸導乘客將口罩戴上，同時站內也會為忘記戴口罩的乘客提供口罩。

航空公司或高鐵站方面，北京日報引述中國南方航空公司表示，此前接到相關通知，乘坐國際航班旅客需要佩戴口罩，乘坐國內航班則沒有明確要求，以現場情況為主，建議旅客隨身準備一個口罩。

廣鐵集團則說，目前沒有接收到「不強制戴口罩」的通知，按照防疫要求，市民出行乘坐高鐵時仍需佩戴口罩。

日前，教育部、國家衛生健康委、國家疾病預防控制局曾聯合發文，表示高校、中小學不強制要求師生佩戴口罩，幼托機構幼兒在園期間不戴口罩，教職員工在園期間不強制要求佩戴口罩等，顯示中國口罩令正在鬆綁。

成都的王女士稱，「現在我這兒的人，一半戴口罩，一半不戴口罩，我很糾結要不要戴。」鄭州的呂先生表示，現在地鐵上的人基本上都戴口罩，有一部分會把那個口罩給拉下來，做個樣子。但他自己還是會戴，「因為已經習慣了。」

國家傳染病醫學中心、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏日前則表示，疫情發展到現階段，佩戴口罩已經可以成為非強制性的措施，「世衛組織也已經釋放了終結新冠作為公共衛生突發事件的信號。」

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