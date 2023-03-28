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川震倖存者 「鋼腿女孩」無懼網暴：我要一直拽下去

中國新聞組／北京28日電
地震時的救援畫面。（取材自中國青年報）
地震時的救援畫面。（取材自中國青年報）

有「鋼腿女孩」之稱的汶川地震倖存者牛鈺近日發布一段視頻，自述遭遇「網暴」的經歷，引發網上議論。在她公開的私信紀錄中，部分網友對其侮辱謾罵、惡意騷擾。視頻中，她直面這些攻擊，「不完美又怎麼樣，我們依然可以閃閃發光，我要一直拽下去。」

來源：YouTube

紅星新聞報導，2008年5月12日，牛鈺11歲生日當天，汶川大地震發生。她被埋在廢墟之下三天三夜，獲救後右腿截肢；整整10年，她才從失落和自卑中走出來，2018年她勇敢地站在首屆汶川馬拉松跑道上。2021年，她踩著「機械鋼腿」亮相上海時裝周T台。因為心直口快的性格，樂觀外向的生活態度，她被網友稱為「鋼腿女孩」。

來源：YouTube

如今，牛鈺還有一個特別的身分：擁有197萬粉絲的網路達人。據報導，她的大多數短視頻點讚數量都在幾十萬以上，有的高達200多萬，而視頻的封面大多都是她燦爛的笑容。

不過，部分網友對她的身體殘疾和樂觀生活態度充滿了惡意。

中國青年報報導，牛鈺26日發布視頻，自述遭遇網暴。在她公開的私信紀錄中，個別網友對其進行了極其惡毒的侮辱謾罵，其中有人說：「一大早刷到你的視頻真的心情不好」。

3月27日，牛鈺接受採訪，對部分網友的網暴進行了回應。她表示，要為自己也為那些飽受異樣眼光而選擇沉默的殘疾人士發聲。她之所以站出來說這事，是要讓更多所謂「噴子」能夠看到，不要對別人的身體缺陷進行攻擊，希望網路上多一些正能量，對殘障人士多一些關愛。

牛鈺亮相上海時裝周。（取材自中國青年報）
牛鈺亮相上海時裝周。（取材自中國青年報）

澎湃新聞報導，牛鈺表示，從2021年因「閃光假肢」走紅後，就陸續遭受了網暴。因惡評一度容貌焦慮、精神崩潰。「我覺得（遭遇）網路暴力是應該說出來的，不應該沉默，我要說出來。我想如果之後還有惡評的話，我可能會考慮起訴。」

對於牛鈺自述遭網暴一事，「@四川殘聯」26日在網友評論區表示，已跟當事人聯繫，會繼續跟進關注。

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