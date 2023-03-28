豆腐土豆一晚能賣9184元？義烏攤主：本來生意就不錯

夜市擺攤。（取材自北京青年報 ）

近日，一段浙江義烏擺攤的「豆腐西施土豆郎」一天收入9184元（人民幣，下同）的視頻走紅網絡，但有網友質疑，單日營業額達到9000元不太現實。對此，店主「土豆郎」回應，生意並非單獨由夫婦倆完成，攤位上還有兩名員工參與，而且正好遇到電視台來錄節目，才吸引到很多人，而且本來的生意就已經不錯。

來源：YouTube

北京 青年報報導，視頻中，「豆腐西施土豆郎」小倆口盤算當晚營業收入，興奮地說出一天賺了9184元的鏡頭令人印象深刻，但有喜歡算帳的網友表示，「如果按日營業額9000元計算，每份豆腐、土豆的單價是9元，那麼一晚上就得出餐1000份左右。夫婦倆每日工作9小時累計540分鐘，平均一分鐘就要出兩份餐。考慮到售賣現場既要烹製又要收費、打包等具體事情，一分鐘出兩份餐是不現實的。」

「土豆郎」趙慶書與「豆腐西施」范丹丹是來自山東菏澤的一對夫婦。趙慶書稱，2016年他們開始擺攤。談及為什麼會賣鐵板豆腐土豆，趙慶書說，「嘗試幾個月後發現，不少人對於大魚大肉已經不感興趣了，他們更喜歡吃素，豆腐與土豆正好滿足現代人的健康飲食需求。」

趙慶書說，賣鐵板豆腐和土豆剛開始擺攤就開始盈利，鐵板豆腐、土豆每份6元，一天除去成本能賺4、500元。最初他們設在租金 較低的地方，後來慢慢轉到人流量大且租金高的浙江義烏青口夜市。

準備食材。（取材自北京青年報 ）

趙慶書夫婦生意興隆穩定之後，開始在網絡上直播自己切土豆、賣豆腐土豆的過程，這讓很多人知道了他們，也有學員慕名前來學習，「疫情 期間，地攤生意不穩定，但是線上教學收入比較可觀，近處的學員會直接來現場學習，晚上出攤時學員也會到夜市上學習煎製、刷漿、售賣等實操，遠處的學員我們採取線上直播的方法授課。」

對於視頻中日營業額9000餘元的質疑，趙慶書回應，「我們平時的日營業額在6、7000元，那天正好電視台來攤位錄節目，搞得跟拍電影一樣，吸引很多人，並且圍觀的人一直增加。加上又是周末，導致那天的生意異常火爆，比平時多賣2000元左右，但是我們生意本身也不錯。」

針對網友提到夫妻二人加工食品速度是否能跟上平均一分鐘出兩份餐的質疑，趙慶書說，「小吃車上有一個長2.8米寬80厘米的鐵板，我們是一次性出餐而不是分開出餐，一個鐵板一次性出餐5到6份，需要2分鐘左右。並且攤位上除了丹丹之外，還雇了兩名員工。丹丹負責土豆、豆腐的烹飪，一名員工負責切豆腐，另外一名負責收款與打包，儘管出餐時間緊張但也能忙得過來。」