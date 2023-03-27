貴州「村BA」／鴨子、豬蹄… 網友：這獎品比拿獎杯還爽

貴州省首屆「美麗鄉村」籃球聯賽總決賽開打，在賽前的投籃遊戲中，豬腿、鴨子等作為獎品發給獲勝者。(新華社)

火遍全網的貴州台盤村「村BA」籃球賽，展示了貴州鄉村別樣的文化魅力。不只前中國外交部發言人趙立堅 曾點讚，雅虎 財經、美國全國廣播公司、美國哥倫比亞廣播公司等海外主流媒體也紛紛播發相關文章。此外，「村BA」獎品接地氣，被指是真正的全民參與，一等獎1300斤黃牛一頭，有7歲小朋友投球贏得一隻豬蹄，不少網友表示這些獎勵比拿獎杯還要爽。

環球網報導，外媒將「村BA」與NBA 進行對比，驚奇發現「村BA」可以追溯到1936年，甚至比NBA還要早十年。雖然「村BA」沒有職業的球員、裁判員、拉拉隊參與，也不在大型場館裡舉辦，但當地村民對籃球的熱情卻絲毫不輸NBA。

既然被稱為「村BA」，比賽獎品自然也充滿鄉土氣息。1300斤黃牛、榕江香羊、從江香豬……各類當地的農特產品被優勝球隊收入囊中。中場休息期間的群眾互動投籃比賽上，獲勝者則可以獲得冰鎮西瓜、豬蹄、大米……一溜長隊裡，每四個一米出頭的小孩就有一個抱著西瓜跑開。