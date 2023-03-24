中國北方黃沙漫天 5.6億人受害…北京6級汙染 南韓受波及

北京受沙塵天氣影響，從景山公園俯瞰市區，一片霧茫茫。（取材自澎湃新聞）

由於受冷空氣和大風的影響，包括北京 在內的18個省區市在這周都受到沙塵暴 危害，官方估計影響達5.6億中國人。社交平台上充滿著網民對沙塵暴天氣的討論和抱怨，「喘得難受」，「在辦公室裡都一股土味」。肆虐中國北方的沙塵暴還波及南韓，首爾23日晚達重度污染級別，主要污染物是PM10懸浮粒子。

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綜合媒體報導，自3月以來，中國目前已經經歷了4次沙塵天氣，包括2次揚沙天氣、1次沙塵暴天氣和1次強沙塵暴天氣。這樣的數據，比去年3月的2次多，也比20年來平均每年3.3次還多。

由於受冷空氣和大風的影響，包括北京在內的18個省區市在這周都受到沙塵暴危害。國家林業和草原局表示，此次的沙塵暴約莫影響了5.6億中國人，其中，新疆若羌、甘肅 張掖、內蒙古二連浩特、吉林白城等局地出現強沙塵暴。北京周三的空氣質量指數為500，這樣的數值已經達到6級嚴重汙染，北京的天空可以說是「黃沙漫天」。

外地旅居北京的民眾抱怨，「一回北京，我的嗓子完蛋了。這裡空氣太糟糕了，還好多人抽菸。」

另一名北京市民說，北京今年的沙塵暴比往年嚴重，不過相比幾十年前，北京的沙塵暴有越來越少的趨勢，「昨天是最厲害的一天，有很大的風，能見度也不是特別高。今天的天氣已經沙塵少了一些，因為風把天吹得比較乾淨了一點」。