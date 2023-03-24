中客赴「男模店」失聯? 「賣人交易」瘋傳 泰總理闢謠

網上流傳的泰國男模餐廳照片。(取材自藍鯨財經)

近日，泰國 一間男模餐廳在中國短視頻平台異常火爆，但不少中國知名博主前往該店打卡後就突然斷更、失聯，「該店疑有賣人交易」傳言甚囂塵上。雖然已有博主報平安，但日前還發生泰國4名警察 涉綁架華人男子事件，仍讓中民眾對赴泰國旅遊充滿擔憂。泰國擔心這股恐慌氛圍影響中遊客赴泰意願，泰國總理帕拉育下令相關部會全力闢謠，澄清「遊泰不安全」傳言。

網上流傳的泰國男模餐廳照片。(取材自藍鯨財經)

來源:YouTube

中國重開國門之後，泰國成為中國民眾境外旅遊熱門地點，據泰國世界日報報導，泰國旅遊局預計2023年第一季度將有40萬中國遊客進入泰國，第二季度還會持續增長。但近日，有關赴泰旅遊的安全性引發質疑，多個中國網紅博主赴泰後失聯的消息頻頻登上微博熱搜。

紅星新聞報導，其中最火爆的就是一間泰國男模餐廳，不少知名視頻博主都曾前往該店打卡。但近日網上卻流傳「該店疑有賣人交易」說法，甚至有網民表示多個國內網紅在打卡該店後斷更、失聯。包括遊戲女主持播「Miss」、抖音博主「美七777」、有千萬粉絲的「彭十六elf」等都因赴泰後10餘天等長時間未更新，且最後一個視頻多是在泰國某男模餐廳。

但近日，上述「被傳失聯」的部分網紅博主更新了自己的「報平安」視頻，「美七777」在22日發布視頻稱，其目前在新加坡 中山公園的戴斯酒店「非常地安全」；「彭十六elf」23日發布視頻稱「人在國內，斷更是因為在調整視頻內容」，赴泰旅遊沒有遇到過安全問題，也沒有去過男模餐廳等。

泰國總理帕拉育下令相關部會全力闢謠，澄清「遊泰不安全」傳言。(取材自藍鯨財經)

目前，諸多「被失聯」的網紅博主們多已報了平安。泰國國家旅遊局成都辦事處相關工作人員也回應稱，網路流傳的所謂「泰國男模餐廳『噶腰子』」等說法皆為謠言。泰國駐華大使館已發布相關通告澄清誤解，請中國遊客放心，泰國將全力維護並保障中國遊客的旅遊質量與安全。

4警涉綁架中國男子勒索

不過，泰國21日才剛發生4名警察涉嫌綁架一名中國男子並勒索100萬泰銖（約合人民幣20萬元）事件，目前逮獲3名涉案警察，還有1人在逃。這起事件同樣引發中國民眾對泰國旅遊安全的擔憂。羊城晚報引述泰媒報導，21日，泰國總理府辦公室發言人阿努查表示，就近期流傳的「前往泰國旅遊或遭遇各種危險」等不實信息，泰國總理兼國防部長帕拉育上將已下令泰國旅遊與體育部部長對此事向媒體作出澄清。

泰國4名警察涉嫌綁架華人男子被開除。(取材自羊城晚報)

不過，據紅星新聞，昨天又有一中國網民發布視頻稱其好友歐陽璐於2月10日飛往泰國旅遊，但從3月2日起失聯，再引發廣泛關注。據該網民表示，歐陽璐自稱與其男友一起出行並受到男友表弟的邀請前往泰國旅遊，其男友表弟稱還可報銷費用。中國警方已介入調查。