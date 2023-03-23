275元登紐約時報廣場大屏15秒 中客興致高、代拍現商機

登上紐約時報廣場的廣告屏只要40美元。(取材自潮新聞)

275元人民幣(約40美元)15秒，人人都可以上傳視頻讓自己出現在紐約時報廣場 的廣告屏上，有人為「成名15秒」的心願埋單，有人瞄準商機做起代拍生意；早前這是粉絲應援偶像的大手筆，有業者表示，現在粉絲應援和男孩給女友的生日驚喜占絕大多數。

潮新聞報導指出，在百老匯街和第七大道的交匯處，TSX大屏佇立在最顯眼的位置。自從去年12月上線個人投屏活動，來自中國的短視頻就占領這裡。

男友將女友照片投屏以示浪漫、網紅爭奇鬥豔、大媽抱著愛寵過生日……這形形色色的視頻，讓人誤以為闖入抖音的plus版本。更為突出的，是官方貼心放置在屏幕下方的投屏鏈接，在中國境內甚至可以直接在應用商店搜到TSX的APP，在APP裡上傳視頻。

報導指出，在淘寶上搜索「紐約時報 廣場代拍」出現的第一家店鋪就是MR，創始人之一小鹿表示，來美國工作半年，第一次去時報廣場，看到華人的面孔出現在大屏上，那是一條15秒的生日祝福視頻，周圍環繞著知名品牌的廣告片，很震撼。她敏銳地認識到這將是一筆不錯的生意。

今年3月初，小鹿和好友馬陽開始做這塊大屏的代拍業務。馬陽負責打理中國境內的淘寶店，在各大社交媒體上宣傳；小鹿在紐約工作，幾乎每隔一兩天，就要坐單程一小時左右的地鐵 去時報廣場，在正對著大屏的一個小平台上，記錄各類視頻登上TSX大屏的瞬間。

在兩人的淘寶店裡，定價599元人民幣(約87美元)的服務包括幫忙上傳視頻、在時報廣場最佳機位代拍和寄送明信片。

據報導，此前，時報廣場的廣告大屏還是有三分神秘感，如今大家發現在時報廣場的廣告屏上投放廣告還是滿容易的。前幾年信息還不透明，廣告屏幾乎成為微商和粉絲應援聚集地，那些「強勢登陸紐約時報廣場」的廣告詞，讓人發出驚嘆。

小鹿表示，剛開始運營時，收到最多的訂單是呼籲丫丫回國的視頻；男孩給女友的生日驚喜，粉絲給愛豆的應援視頻，訂單中這種視頻占了絕大部分，也不乏有餐館和企業湊熱鬧播廣告片。但40美金帶來的新鮮感能維持多久還是未知，隨著信息越來越透明化，不知道生意能維持多久。