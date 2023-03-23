獲捐款救助 「賣身救父」美女傳轉行當護士

馮雙雙早前自願「賣身救父」籌措醫藥費。（取材自微博）

河南 女子馮雙雙2020年為籌措40多萬元（人民幣，下同，約逾5.85萬美元）救病重父親，當時25歲的她在網上「徵婚」，誰拿出救命錢讓她救父親，她就嫁給誰。馮雙雙因此一度被誤會是騙子加拜金女，不過經媒體報導後，不少人紛紛捐款相助。馮雙雙「賣身救父」事件近日又被一些網傳文章炒熱，文中質疑她是否真的嫁給救她父親的人，並稱她為報答社會已轉行成為護士，但都未獲證實。

香港01報導，馮雙雙出身普通家庭，2013年，馮父因常年在外地、高強度工作而患病需長期服用血壓 藥，剛成年的馮雙雙得知家中連學費都要向人借，決定輟學工作；好景不常，2020年4月馮父突然病發暈倒，被醫院診斷為嚴重腎病綜合症，醫生告知需先準備20多萬元治療費，之後還需20萬元支架手術 費。

報導指出，馮雙雙與母親四處借錢都碰壁，馮雙雙只能邊工作邊照顧父親，院方為他們在公益平台網籌，但收效甚微；馮父得知自己「拖累」了家人，數次想把身上的點滴管拔下，放棄治療，於是決定豁出去，在社交平台發視頻，稱「誰能幫我救我爸爸，我願意嫁給他」。

影片旋即在網上被廣傳，由於照片中馮雙雙容貌娟好，不少人惡意揣測馮雙雙是「拜金女」，譏諷她利用病重父親嫁給善心有錢人，更有不少人質疑她「編故事」；當地媒體也聞風而至，當身上插滿管子的馮父及焦頭爛額地睡在醫院樓道地板的馮雙雙母女出現在鏡頭時，民眾終於相信她真的打算「賣身救父」，於是紛紛捐贈。

馮家所需費用很快就籌到，多出來的款項則捐到慈善機構，馮父也於同年8月出院。

據報導，不過數月過去後，開始有網民關心馮雙雙是否「兌現了承諾」，嫁給了幫助她的人，但也有人指出「這是捐款，並非買賣」。兩派網民討論令事件再度被推上熱搜，網上開始流傳「馮雙雙近況」，包括有署名文章指她回到了職場，繼續從事美容行業，也有的指她考到了「衛校」修讀護理課程；而由2022年年尾至今年3月，關於「27歲的馮雙雙成為了護士」的說法甚囂塵上。