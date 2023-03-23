我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加民眾看過來 遇到龍捲風 你可以這樣做　

維州囚犯用「牙刷挖洞」成功逃獄 數小時後鬆餅店落網

獲捐款救助 「賣身救父」美女傳轉行當護士

中國新聞組／北京23日電
馮雙雙早前自願「賣身救父」籌措醫藥費。（取材自微博）
馮雙雙早前自願「賣身救父」籌措醫藥費。（取材自微博）

河南女子馮雙雙2020年為籌措40多萬元（人民幣，下同，約逾5.85萬美元）救病重父親，當時25歲的她在網上「徵婚」，誰拿出救命錢讓她救父親，她就嫁給誰。馮雙雙因此一度被誤會是騙子加拜金女，不過經媒體報導後，不少人紛紛捐款相助。馮雙雙「賣身救父」事件近日又被一些網傳文章炒熱，文中質疑她是否真的嫁給救她父親的人，並稱她為報答社會已轉行成為護士，但都未獲證實。

香港01報導，馮雙雙出身普通家庭，2013年，馮父因常年在外地、高強度工作而患病需長期服用血壓藥，剛成年的馮雙雙得知家中連學費都要向人借，決定輟學工作；好景不常，2020年4月馮父突然病發暈倒，被醫院診斷為嚴重腎病綜合症，醫生告知需先準備20多萬元治療費，之後還需20萬元支架手術費。

報導指出，馮雙雙與母親四處借錢都碰壁，馮雙雙只能邊工作邊照顧父親，院方為他們在公益平台網籌，但收效甚微；馮父得知自己「拖累」了家人，數次想把身上的點滴管拔下，放棄治療，於是決定豁出去，在社交平台發視頻，稱「誰能幫我救我爸爸，我願意嫁給他」。

影片旋即在網上被廣傳，由於照片中馮雙雙容貌娟好，不少人惡意揣測馮雙雙是「拜金女」，譏諷她利用病重父親嫁給善心有錢人，更有不少人質疑她「編故事」；當地媒體也聞風而至，當身上插滿管子的馮父及焦頭爛額地睡在醫院樓道地板的馮雙雙母女出現在鏡頭時，民眾終於相信她真的打算「賣身救父」，於是紛紛捐贈。

馮家所需費用很快就籌到，多出來的款項則捐到慈善機構，馮父也於同年8月出院。

據報導，不過數月過去後，開始有網民關心馮雙雙是否「兌現了承諾」，嫁給了幫助她的人，但也有人指出「這是捐款，並非買賣」。兩派網民討論令事件再度被推上熱搜，網上開始流傳「馮雙雙近況」，包括有署名文章指她回到了職場，繼續從事美容行業，也有的指她考到了「衛校」修讀護理課程；而由2022年年尾至今年3月，關於「27歲的馮雙雙成為了護士」的說法甚囂塵上。

手術 血壓 河南

上一則

小孩殺小孩？7歲女抱4歲童扔井 她稱「模仿影視」

下一則

「微笑」告別恩人…江豚擱淺獲救 無人機護放歸

延伸閱讀

會員關禮光讚安樂居 醫護照顧完善

會員關禮光讚安樂居 醫護照顧完善
的士司機

的士司機
首投族／熊貓醫師病房札記

首投族／熊貓醫師病房札記
境外護士可望免試在港註冊 港府擬修法增3途徑

境外護士可望免試在港註冊 港府擬修法增3途徑

熱門新聞

中國富商郭文貴。（本報資料照片）

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

2023-03-16 12:28
內蒙古四名男子嫌性交易價碼太貴，竟偷偷「拼單」輪流與女子上床，因「尺寸」不對，被女子識破。（取材自鳳凰網／視頻截圖）

談好千元價 內蒙4男拼單嫖女主播 那地方「尺寸」不對被識破

2023-03-20 20:03
中國國家主席習近平（前左）20日抵達俄羅斯首都莫斯科。圖右為俄國副總理切爾尼申科。（Getty Images）

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談

2023-03-20 10:54
湯星月和舒亮。(取材自紅星新聞)

汶川地震「袖珍老師」嫁了 新郎是9歲就對她笑的男生

2023-03-20 07:00
魏女士雖然戴上口罩，但仍有不少網友讚她「可愛」，長相不錯。（微博影片截圖）

花21萬相親被戲弄？ 杭州富家女怒投訴 「1原因」網上風向逆轉

2023-03-21 09:00
中國女籃前領隊張隆的妻子自揭，女籃國手李夢（如圖）當小三插足她和張隆的婚姻。圖源：網易新聞

中國女籃領隊出軌國手 媒體批判：比打假球可怕

2023-03-18 15:11

超人氣

更多 >
想呼吸新鮮空氣 別住在美國這10個地方

想呼吸新鮮空氣 別住在美國這10個地方
下一個SVB？這家美西銀行已額外流失20%存款

下一個SVB？這家美西銀行已額外流失20%存款
控制焦慮情緒 原來華人愛吃的這水果大有幫助

控制焦慮情緒 原來華人愛吃的這水果大有幫助
如何有個舒適的長途飛行？資深空服員傳授5秘訣

如何有個舒適的長途飛行？資深空服員傳授5秘訣
他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照

他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照