空氣中有土腥味 北京黃沙罩頂、出現藍太陽

3月22日上午，北京天空出現藍太陽。(取材自紅星新聞／視覺中國圖)

中國北方地區近日遭受大規模沙塵暴 來襲，首都北京 發布預警，全市空氣處於嚴重汙染水平，懸浮微粒濃度一度爆表，漫天黃沙中影響光線折射，北京更出現藍太陽，民眾爭相把拍攝的藍太陽圖片上傳到社交平台，直呼「火星 同款藍太陽」奇景。

中國氣象局今天表示，受冷空氣大風影響，3月22日8時至23日8時，新疆南部、青海北部、甘肅中南部、寧夏、內蒙古大部、陜西大部、山西、河北、北京、天津、黑龍江中西部等地的部分地區有揚沙或浮塵天氣，其中，內蒙古東南部、北京、天津北部等地的部分地區有沙塵暴，局地有強沙塵暴。

每日經濟新聞報導，預報中的沙塵天氣23日凌晨開始進入北京，黃沙漫天，空氣中一股土腥味，一早北京全市空氣質量處於嚴重汙染水平。

據北京市生態環境監測中心資訊，今天懸浮微粒（PM10）濃度一度「爆表」，PM10濃度以小時500微克/立方米的增速驟增至1490微克/立方米，6時達到高峰濃度1667微克/立方米，惡劣沙塵天氣是今年最嚴重的一次，預計今天傍晚前後才能脫離。

此外，北京今天昏暗的天色裡還出現了藍太陽，氣象專家說，這是因為漫天沙塵之下，改變了空氣中粒子的成分，吸收了波長比較長的紅光，而波長較短的藍光，基本不受影響，因此太陽看起來就變成了藍色。今年兩會期間，北京市因遭遇沙塵暴，也曾出現「藍太陽」。

「第一眼真以為是火星」、「今早的沙塵讓呼吸都不順暢」、「先前有藍月亮，現在藍太陽」…網民紛紛上傳他們拍攝的照片，相關話題也衝上微博熱搜。