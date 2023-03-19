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湖北超市月薪6500元招人 大學生排隊投簡歷

中國新聞組／北京19日電
湖北一超市底薪6500元招大學生引熱議。圖為河南某大學招聘會。（取材自微博）
湖北一超市底薪6500元招大學生引熱議。圖為河南某大學招聘會。（取材自微博）

湖北經濟學院近日舉辦招聘會，一家超市打著「湖北省薪水最高的超市」字樣，開出底薪是6500元（人民幣，下同）徵人，吸引許多學生排隊投簡歷。

紅星新聞報導，該超市的工作人員說，「招聘的內容是屬實的，因為我們不提供住宿、餐補等，現在的大學生畢業後需要租房、安頓，所以我們覺得6500元這個底薪標準是比較合理的。」該企業負責招聘的一名工作人員說，主要招聘工商管理、設計等專業的學生，6500元裡面含「五險一金」個人繳納的部分，所以實際到手的話大概在5900元左右。

在該企業發布在網上的招聘簡章中，提醒公司目前的休息制度是「單休」。該企業工作人員表示，公司目前確實是會對管培生實施單休休假制度，在薪資上也不會有其他額外的補貼，都包含在6500元底薪之中，春節和國慶節假期會有3天。6500元底薪招聘的是公司的管培生項目，主要是為未來的企業運營管理積累人才，部分崗位入職後需要到超市一線進行實習，但是收入不會打折扣。

「對於985或者211高校的畢業生，底薪會更高，211高校是7000元底薪，985高校是7500。」該工作人員說，「目前來應聘的大學生非常多，競爭還是挺激烈的。」 

很多網友也對此表達看法。有網友提到，「職業不分高低貴賤，價高者得，為什麼放著6500的底薪不幹，非要去寫字樓裡坐著拿3000元的薪水？」也有網友認為「真的做服務員，只要收入合適，即使是大學生又有什麼不能幹的呢？」

中國教育科學研究院研究員儲朝暉表示，「底薪6500元招聘引學生排隊」這樣的情況在當下的時代其實已經並沒有什麼稀奇了，這本身是由用人單位和應聘者的供求關係決定的。

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