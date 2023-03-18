我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Costco華人愛的8款商品 最低6.7折

洛杉磯教師下周罷工三天 千所學校關閉學生停課

受華融案波及遭中國重罰2億、停業3個月 德勤：感到遺憾

中國新聞組／北京18日電
全球四大會計師事務所之一的德勤（Deloitte）北京分所，遭中國財政部指控「存在嚴重審計缺陷」。（路透）
全球四大會計師事務所之一的德勤（Deloitte）北京分所，遭中國財政部指控「存在嚴重審計缺陷」。（路透）

全球四大會計師事務所之一的德勤（Deloitte）北京分所，遭中國裁處暫停經營業務三個月，並罰款近人民幣2.12億元（約3105.7萬美元）。中國財政部稱，經過幾次現場檢查、人員訪談和聽證會，發現德勤在2014年至2019年間對中國華融資產管理股份有限公司（以下簡稱「華融」）的審計工作中存在「嚴重審計缺陷」。

德勤華永17日聲明表示，尊重和接受財政部的處罰決定，「財政部認為我們審計工作的某些方面未能充分達到審計準則的要求，我們對此感到遺憾」。聲明中也提到，財政部的檢查工作證明德勤華永、北京分所及其註冊會計師在審計過程中均不存在任何不誠信的行為。

華融同一天也發表聲明，稱會誠懇接受財政部處罰決定，將根據法律，持續強化內部控制，優化全面風險管理體系。

中國財政部17日公布一份行政處法通知指出，自2021年起，對華融會計訊息品質及其審計機構德勤華永會計師事務所（以下簡稱「德勤」）執業質量開展檢查。

通知稱，經查，華融2014至2019年度不同程度存在內部控制和風險控制失效、會計訊息嚴重失真等問題。德勤未充分關注華融多項經濟業務實質，未穿透審計底層資產真實狀況，對重大投資事項忽略審批合規性，對已識別的異常交易未恰當發表審計意見，未能客觀評價企業資產狀況，未能準確評估預期信用損失模型參數的合理性，在提供審計服務期間，未保持職業懷疑態度，未有效執行必要的審計程序，未獲取充分適當的審計證據，存在嚴重審計缺陷。

中國財政部表示， 15日依法作出行政處罰決定，給予德勤總所警告，暫停德勤北京分所經營業務三個月，並沒收德勤北京分所違法所得並處罰款總額人民幣2億1190.44萬元。

此外，對德勤相關審計報告的簽字註冊會計師景某某等兩名責任人，給予吊銷註冊會計師證書的行政處罰，對馬某某等三名責任人給予暫停執行業務一年的行政處罰，對牛某某等三名責任人給予暫停執行業務六個月的行政處罰，對宗某等六名責任人給予警告的行政處罰。

華融也受到中國財政部相應的行政處罰，但懲處力度遠低於德勤。

財政部 北京 投資

上一則

四川6歲女童看店 客98元買走3000元蟲草 店主盼退回

下一則

少了中國市場 澳洲葡萄酒業苦撐

延伸閱讀

巴西總統將訪華 推動中國-南美共同市場自貿協定

巴西總統將訪華 推動中國-南美共同市場自貿協定
宏都拉斯擬轉向北京 布林肯：台灣能有貢獻但各國自決

宏都拉斯擬轉向北京 布林肯：台灣能有貢獻但各國自決
噁…吉野家北京分店餐點有蟑螂 執法檢查還有43隻

噁…吉野家北京分店餐點有蟑螂 執法檢查還有43隻
中財政部指控德勤北京有嚴重審計缺陷 重罰3000萬

中財政部指控德勤北京有嚴重審計缺陷 重罰3000萬

熱門新聞

中國富商郭文貴。（本報資料照片）

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

2023-03-16 12:28
習近平（左）11日與李克強（右）握手。路透

習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語

2023-03-11 10:58
網友在廣西偶遇邊界與海洋事務司副司長趙立堅​​​。（取材自微博）

趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任

2023-03-10 12:22
雞蛋「化石」已有不少裂痕。（取材自微博）

山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」

2023-03-14 11:00
左起：薄熙來、汪洋、胡春華。(美聯社檔案照)

薄熙來、汪洋、胡春華…兩會10年只剩「一習身影」

2023-03-10 15:08
李冬菊。（取材自大象新聞）

每月退休金3千 鄭州65歲婦離婚後8年騎行12國 治好這個病

2023-03-11 08:03

超人氣

更多 >
「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬

「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬
好市多科克蘭品牌這6種食品 網友都說讚

好市多科克蘭品牌這6種食品 網友都說讚
郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發

郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發
年度檢驗：草莓、菠菜「毒」占鰲頭 藍莓也列含農藥組

年度檢驗：草莓、菠菜「毒」占鰲頭 藍莓也列含農藥組
擁10萬年薪 但住在紐約等地花起來更像賺不到4萬5

擁10萬年薪 但住在紐約等地花起來更像賺不到4萬5