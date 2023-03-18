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昆明航空為侵權致歉 「葛優躺」已打過百場官司

中國新聞組／北京18日電
對侵犯葛優肖像權益，昆明航空16日致歉。（截圖自西瓜視頻）
對侵犯葛優肖像權益，昆明航空16日致歉。（截圖自西瓜視頻）

昆明航空16日發布消息，該公司於2016年8月6日發布的推送，因未經知名演員葛優允許，使用葛優的照片做為文章配圖，侵犯了葛優的肖像權益，特此發文致歉。據報導，葛優在電視劇「我愛我家」飾演紀春生在劇中一個經典的「葛優躺」形象，經網民二創成為網路熱哏後，葛優以侵犯肖像權為由已打了上百場官司，大部分勝訴，獲賠人民幣幾千至上萬元不等。

「葛優躺」是指葛優在1993年喜劇「我愛我家」第17、18集裡的劇照姿勢，隱喻自己的「頹廢」。2016年，「葛優躺」入選「咬文嚼字」十大流行語以及年度十大網絡用語。「葛優躺」表情包在網絡上走紅後。葛優近年以侵犯肖像權為由對相關企業和帳號提告上百場官司。

據界面新聞報導，葛優此前表示過，「葛優躺」照片可以調侃，但不能上升到商業方面盈利，沒有經過允許情況下進行盈利宣傳都屬於侵犯肖像權。

據南方都市報報導，2016年7月，藝龍網在其官方微博上使用了包括「我愛我家」劇照在內的7幅葛優圖片18次及文字「葛優躺」，葛優將藝龍網訴至法院。法院認為，葛優具較高的知名度，其肖像已具有一定商業化利用價值，藝龍網公司對葛優肖像權的侵害，必然導致葛優肖像中包含的經濟性利益受損。2018年2月判葛優勝訴，獲賠7.5萬元人民幣（約1.08萬美元）。

2019年1月，在北京海淀法院公布的幾起侵犯演員葛優肖像權案件一審判決中，葛優均勝訴並獲賠數千元經濟賠償。其中，泰信基金被判向葛優賠償經濟損失9500元並公開致歉。最近的一起訴訟是2月7日，北京互聯網法院受理葛優與B站關聯公司上海幻電信息科技有限公司網絡侵權責任糾紛案。

中倫律師事務所律師丁倩表示，以「葛優躺」為代表的表情包受到「著作權法」保護，「表情包是基於原作品的二次創作，如果表情包符合著作權法的獨創性高度，同樣可受到保護」。如果是B站的up主在視頻裡使用，這段視頻是B站推薦的，平台則可能有部分連帶責任。

據第一財經，北京互聯網法院顯示，涉及「葛優」主體的網路糾紛文書近千起，大多數是網路侵權責任糾紛，涉及公司主體類型包括教育諮詢、網絡、醫院、化妝品、房地產開發等等。中國裁判文書網上與「葛優躺」相關的判決書共578篇。

此次向葛優道歉的昆明航空也是其一。聲明中說，公司存在監督審核不嚴謹的問題。在接到葛優律師團隊的第一時間已立即刪除了相關侵權圖片文章。

對侵犯葛優肖像權益，昆明航空16日致歉。(取材自每日經濟新聞／視覺中國圖)
對侵犯葛優肖像權益，昆明航空16日致歉。(取材自每日經濟新聞／視覺中國圖)

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