百度發布AI聊天機器人 缺現場演示網嘲ChatPPT

中國版ChatGPT來了，百度「文心一言」16日公開，首席執行官李彥宏以影片展示文心一言的能力。（美聯社）

中國科技巨頭百度 16日發布自行研發的人工智能 聊天機器人「文心一言」，這款外界期待已久的產品似乎沒達到預期好評，美國之音報導指出，中國網路反應以負面為主，批評百度急著搶跑，優先考慮賺錢而不是完善技術；這場缺乏現場演示的發布會也讓網民將文心一言諷刺地叫做「ChatPPT」。

百度總裁李彥宏在發布會上沒有現場展示文心一言的能力，而是播了幾段事先錄製好的演示片段。此外，文心一言依舊不對公眾開放，僅從16日起允許一部分被挑選的用戶進行測試。

年初美國人工智能工作室OpenAI發布的聊天機器人ChatGPT 引起全球關注，百度2月7日宣布將很快發布自己研發的類似機器人。華爾街日報此前報導稱，百度為文心一言投入上百名員工，以保證該產品能在3月16日的發布會上對外展示。其他部門的員工和資源也被臨時借來給文心一言的開發使用。

在發布會上，李彥宏自豪表示，百度是全世界科技大公司中第一個發布類似ChatGPT的企業，早於亞馬遜、谷歌、臉書的母公司Meta等。但從公眾反應上看，發布會並沒有給出令人滿意的答案卷。

據報導，李彥宏分別展示文心一言在解釋中文詞語、撰寫商業文案、計算數學公式、生成短片等方面的功能，但從頭至尾沒有一個是現場完成的。李彥宏只是跟著影片解說，有時影片的進度會超過李彥宏的解說，導致某些時候李彥宏還沒給出指令，演示就提前開始了。

微博科技博主指出，「文心一言居然是播放的錄製視頻而不是現場演示，看來百度信心不夠啊。」「雖然現場操作文心一言會有一定風險，但是更能體現對產品的信心，這個錄製視頻就直接點擊走過場了，沒意思。」

還有網民調侃：「前面演示磕磕絆絆，後面一講到商業價值李總的演講就流暢了起來，」「非要著急搶跑，眼裡只有市場和錢」。