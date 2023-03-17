遼寧海洋館只有水母、熱帶魚 網友：沒海鮮自助種類多

網友吐槽帶孩子花25元去商場參觀海洋館。（取材自瀟湘晨報）

遼寧盤錦一間商場內的海洋館日前廣告宣稱「盛大開幕」，有民眾帶孩子前往參觀，卻發現「場館內就擺放了十幾個魚缸，魚缸裡都是小魚和水母」，直言被坑了。消息在網路上引起熱議後，有網友笑：「還沒有海鮮自助種類多」，還有人發現這疑似「全國巡展的套路」。

瀟湘晨報報導，位於盤錦市萬達廣場3樓的「新海洋生物館」，日前才透過公眾號宣傳稱「3月11日盛大開業」，推文稱館內有十多種海洋生物和爬行類動物，轉發點讚該消息到朋友圈可獲免費門票。

網友吐槽帶孩子花25元去商場參觀海洋館，進去後發現場館內只擺放了十幾個魚缸。（取材自瀟湘晨報）

然而有多名網友花了25元（人民幣，下同，約3.6美元）買票帶孩子參觀，卻跌破眼鏡。網傳視頻顯示，整個「海洋館」內部光線昏暗，場館內有十多個魚缸，內有魚在遊動；旁邊還有幾張桌子，桌子上用塑料盒裝著爬行類動物。

場館的魚缸裡放著蛇。（取材自瀟湘晨報）

許多參觀者發文說：「沒啥東西，有的魚還死了」，「大人不要錢，小孩一個25元，裡面就是大魚缸，放的水母還有幾樣魚」，「和花鳥魚市場賣熱帶魚的一樣，20個魚缸10個是水母，剩下10個有幾條熱帶魚」。

對此，萬達廣場一名經理表示，目前「新海洋生物館」正常經營，商場為場地提供方，暫未接到客戶投訴反饋，但會進一步了解情況。

位於寧夏銀川吾悅廣場內的迷你「海洋館」也有類似情況發生。網友說，整個「海洋館」如同稍大一點的客廳，裡面只有幾個魚缸和放著爬行動物的盆子，讓人感覺受騙。

隨後，吾悅廣場工作人員稱，這只是生物展並不是海洋館，而且只在周末兩天短暫開放；因為觀後感不好，目前該展覽已經關閉。

對此，有網友評論道：「還沒有海鮮自助樣式多」，「直接帶小孩去海鮮市場跟花鳥市場逛一圈吧」。還有網友表示，自己此前也遇到過類似套路，「是不是全國巡展」，「一樣的套路」。