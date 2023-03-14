大熊貓丫丫「回家」再等一個月 美文件公示期得31天

中國民眾盼望大熊貓丫丫回國，掛起了「等你回家」的海報，也要求美國加快處理申請和公示進程，圖為上海淮海中路的上海廣場大屏。（取材自微博）

旅美大熊貓丫丫何時返回中國引發網民關注，美國「聯邦公報」網站13日一份文件顯示，美國魚類及野生動物管理局（USFWS）收到了一份來自孟菲斯動物園 的申請。申請將一隻雌性大熊貓轉交到中國的動物園。該文件的公示期於3月13日正式開始，為期31天，也就是在4月12日公示期結束後，USFWS將發放許可證，讓丫丫正式踏上回家之路。

北京 青年報報導，孟菲斯動物園申請文件內容為「申請將一隻圈養繁殖的雌性大熊貓、一隻雄性大熊貓遺體，及大熊貓身體提取的生物樣本轉交到中國的動物園，以促進該物種的繁殖或生存」。申請中所提到的雌性大熊貓是丫丫，而雄性大熊貓遺體就是在2月過世的樂樂。

來自上海動物園的樂樂和北京動物園的丫丫在2003年4月抵達孟菲斯，開始旅美生涯。今年2月，園方宣布，樂樂於美國當地時間2月1日早晨死亡。而丫丫又被傳出健康狀態不佳，不少視頻和照片顯示牠瘦骨嶙峋、毛色骯髒。

香港 01報導，中國與美國關於丫丫的租借合約將於4月7日結束。中國動物園協會此前表示，中方已辦妥所有丫丫回國手續；另外，已派獸醫和護理人員前往美國，屆時將陪同丫丫一同回中國。

美方公告一出，丫丫回國日期再生變數，或於4月12日公示結束後才可回國。有網民呼籲USFWS能夠加快處理申請和公示進程，盡快完成各種手續，送「丫丫」回家安度晚年，實現飲食自由。「最快也要在4月中下旬才能回國了」、「丫丫一定要堅持住啊，我們等你回家」。「22歲的丫丫約等於人類的80歲」，網民心疼不已，要求日後不再租借大熊貓給美國。