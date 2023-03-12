儘管有顧慮 德國鐵路仍續用華為產品

華為被多個國家列入有安全風險的企業黑名單。（Getty Images）

德國 政府計畫將中國技術排除在關鍵基礎設施之外，但德國鐵路（DB）仍繼續使用中國華為 的產品，這引起了政界人士的批評。

路透消息，儘管國際和德國國內對中國網路技術產品的安全疑慮不斷增加，但德國鐵路將在其數字化基礎設施中繼續使用中國電信設備商華為的產品。國有企業德國鐵路公司去年12月簽下一筆訂單，委託德國電信（Deutsche Telekom）旗下子公司為其打造企業內部IT網絡，而其中也會用到華為的部件。儘管法律上沒有問題，但還是引來了批評。

德國聯邦議院情報機關監督委員會主席、綠黨籍議員諾茨（Konstantin von Notz）說：「如果報導屬實，德鐵再次選用華為的技術，這就是個嚴肅的問題。這表明，顯然並非所有人都已經意識到，認真對待安全部門的敦促警告有多重要。」

德鐵發言人表示，對所涉及的網絡設施，並沒有規定必須進行申報審批，因為這一無線網絡是企業內部使用，而非公共基礎設施。德國聯邦信息技術安全局（BSI）則強調，到目前為止，德鐵的IT系統並未被列為敏感基礎設施。

由於與中國政府關係密切，華為被多個國家列入有安全風險的企業黑名單。安全機構擔心，華為的產品、部件有可能被用來將信息數據傳輸至中國，或進行網絡破壞。不過尚無證據證明上述懷疑屬實。

華為和中國政府均否認有關懷疑。德國政府正在對5G 無線網絡中使用的華為以及中興（ZTE）的部件進行更為嚴格的安全風險審核。如果審核結論認為存在風險，無線網絡運營商可能被迫更換已經安裝使用的中國企業的部件。有一些西方國家已經禁止使用中國企業的技術產品。