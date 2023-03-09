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時報廣場投屏… 她目睹「丫丫」絕望痛苦 只剩皮毛

中國新聞組／北京9日電
丫丫現身時報廣場大屏幕。(取材自九派新聞)
丫丫現身時報廣場大屏幕。(取材自九派新聞)

旅美大熊貓「丫丫」的健康狀態牽動中國人的心。媒體報導，一名中國女性瑩姍，聽聞「丫丫」疑似受虐消息後，專程到孟菲斯動物園探望牠，並為牠買紐約時報廣場投屏廣告，希望為「丫丫」發聲。

九派新聞報導，瑩姍表示自己當時正在密西西比出差，在微博看到「丫丫」的新聞，就中斷出差，開了4小時車去孟菲斯。

她指出，孟菲斯動物園一些大型動物的情況比較糟糕，包括亞洲象、北極熊。「丫丫」算是最慘的一個。牠唯一的好朋友剛死。「那天我去得比較早，看到餵食牠的根本不是什麼鮮嫩的竹子，裡面沒有什麼竹筍，就是那種像晾衣竿的老竹子，「丫丫」咬了一口就不吃了。熊貓一天要進食十個小時以上，老得啃不動的竹子牠怎麼可能吃。」

瑩姍說：「牠也很悲傷、絕望、痛苦，我能感受到牠的情緒，那種絕望痛苦真的一下把我給擊倒了。……我就忍不住哭了很久，坐在地上一直陪著牠，感覺牠瘦得只剩皮毛了，身上的皮膚怵目驚心。」

瑩姍稱，實際詢問動物園工作人員，為什麼熊貓在這邊受到這樣的對待。工作人員解釋，是因為熊貓年紀已經很大了。該工作人員還說，「丫丫」有基因缺陷，遺傳性的疾病，中國專家會在3月過來，沒有確定日期送「丫丫」回去。

瑩姍表示，自己跟幾個小伙伴一起買3月3日-5日三天的廣告投屏。「我們想通過各種渠道去發聲，讓這件事有一些曝光率，給相關組織和孟菲斯動物園一些壓力。」

瑩姍透露，（廣告）花了幾千塊，還請了一個主播進行現場直播。「我們是投放了一個15秒鐘的視頻。」

「未來想做一個針對孟菲斯動物園虐待動物的視頻，再去紐約時報廣場投屏。」

另據中國動物園協會網站消息，北京動物園將派獸醫和飼養員於下周抵美，熟悉「丫丫」的飼養情況，實地與孟菲斯動物園共同做好「丫丫」的飼養、護理並護送「丫丫」回中國。目前「丫丫」健康狀況穩定。

此外，大眾網報導，「丫丫」返回中國後，將會和大熊貓萌蘭做鄰居。據了解，萌蘭十分活潑外向，曾因「蓄謀已久的潛逃」出名，還爬牆拆掉監控和工作人員鬥智鬥勇。

白鹿視頻報導，近日，中國國貨老品牌蜂花準備領養「丫丫」，並願意資助「丫丫」早日返回中國。

成都大熊貓繁育研究基地網站顯示，多年來，有多名人士認養過大熊貓，藝人成龍、王思聰都曾終身認養大熊貓。其中，成龍認養了兩隻叫「龍龍」和「鳳鳳」；王思聰認養了一隻叫「萌七」。

據了解，每隻大熊貓每年認養費用為10萬元人民幣，終身認養費用是100萬元。

在孟菲斯動物園的丫丫健康狀況令人擔憂。(取材自九派新聞)
在孟菲斯動物園的丫丫健康狀況令人擔憂。(取材自九派新聞)

動物園 紐約時報 時報廣場

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