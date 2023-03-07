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他年收1300萬 淘寶腦癱店主當選「感動中國」人物

中國新聞組／北京7日電
淘寶腦癱店主陸鴻入選「感動中國」人物，招牌式的笑容給人帶來力量。（取材自財經網）
淘寶腦癱店主陸鴻入選「感動中國」人物，招牌式的笑容給人帶來力量。（取材自財經網）

央視「感動中國」2022年度人物揭曉，一名腦癱淘寶店主陸鴻當選。16年前，四處碰壁的陸鴻試著開第一家淘寶店，把自己生產的相冊賣到故宮、頤和園，甚至遠銷歐美；如今年公司收入達到1300萬（人民幣，下同，約189萬美元），還帶動150多名殘疾人脫貧致富。

來源：YouTube

財經網報導，44歲的陸鴻，在不到一歲時因高燒引發中毒性腦炎，導致「腦癱」，他說話不清楚，手腳不聽指揮，大家都嘲笑他是個「廢人」。但他不認命，職高畢業後做過敲生鐵、擺地攤、開復印店、照相館、開網吧，但屢屢碰壁。

2007年，陸鴻開第一家淘寶店後，命運從此被改變。2015年，故宮文創負責人通過店鋪客服找到陸鴻，要訂做封建皇帝奏章款式的相冊，幾年下來，這個單款就賣出60多萬本。隨後，他還接到許多海外訂單。如今，陸鴻的公司有48名員工，其中有35名殘疾人，生產的相冊只在淘寶天貓等線上渠道銷售，每天有5萬進帳。

當選「感動中國」2022年度人物的消息剛一傳開，陸鴻的手機就被親朋好友打爆了，他經營的天貓「紙閨蜜旗艦店」和「六哥沖印原創相冊」淘寶店連夜訂單瞬間猛漲，很多網友在後台送來祝福，還有人建議他開直播分享自己的創業經歷。

面對網友的熱情，陸鴻感到「受寵若驚」，為不辜負大家的好意，他連夜在店鋪發出感謝信，並在3月5日15時，在「紙閨蜜旗艦店」淘寶官方直播間、點淘APP直播間首度開播，和大家分享創業經歷，帶大家看看他的「最暖心工廠」。

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