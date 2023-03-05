催生殯葬法 人大代表：免費提供墓地和骨灰盒

全國人大代表潘保春近日表示，建議投資 規畫免費公墓，為離世民眾提供免費墓地和骨灰盒等，引起廣泛討論。據了解，中國已多年持續推動殯葬改革，出台多項政策文件為殯葬改革提供保障。有專家表示，殯葬行業要發揮好公共服務職能，國家要對人民有兜底服務，保障人民的基本殯葬服務需求，但行業也應提供多元化服務，更好地滿足不同群體對於殯葬的需求。

極目新聞報導，潘保春表示，建議投資規畫免費公墓，加大殯葬業立法研究，盡快出台「殯葬法」，規範行業亂象，創新安葬新方式，為離世民眾提供免費墓地和骨灰盒。嚴查行業不正之風，確保服務明碼標價。在全國範圍內，對殯葬系列用品和服務的成本價格進行重新核定，執行明碼標價，並加大對實際售價的檢查和監督力度，嚴格處理殯葬用品和服務價格虛高問題。

該建議發出後，引起了廣大網友關於殯葬行業的討論。華中師範大學社會福利 研究中心主任梅志罡認為，殯葬行業具有特殊性。目前來看，中國殯葬行業在價格和服務方面，確實存在一定亂象。基於這樣的原因，大家對殯葬行業改革，包括人大代表的提議，尤為關注。這其實也是大家對於有尊嚴地離開這個世界的希望。

對於建議中提到的創新安葬新方式，梅志罡表示，其實現在已經有多種安葬新方式，比如江葬和海葬，將骨灰撒進江海；樹葬將骨灰放在樹下；甚至採用鑽石葬，將親人的骨灰轉化成人工鑽石，陪伴著自己。這些其實都是根據科技進步和自身的需求，把對人生最後一步的處理更加科技化、環保化和人性化的方式。