我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州雖大雨綿綿 「解除乾旱」尚早 民眾仍須節約用水

星宇航空擴點美西 洛杉磯-台北4月底開航

催生殯葬法 人大代表：免費提供墓地和骨灰盒

中國新聞組／北京5日電

全國人大代表潘保春近日表示，建議投資規畫免費公墓，為離世民眾提供免費墓地和骨灰盒等，引起廣泛討論。據了解，中國已多年持續推動殯葬改革，出台多項政策文件為殯葬改革提供保障。有專家表示，殯葬行業要發揮好公共服務職能，國家要對人民有兜底服務，保障人民的基本殯葬服務需求，但行業也應提供多元化服務，更好地滿足不同群體對於殯葬的需求。

極目新聞報導，潘保春表示，建議投資規畫免費公墓，加大殯葬業立法研究，盡快出台「殯葬法」，規範行業亂象，創新安葬新方式，為離世民眾提供免費墓地和骨灰盒。嚴查行業不正之風，確保服務明碼標價。在全國範圍內，對殯葬系列用品和服務的成本價格進行重新核定，執行明碼標價，並加大對實際售價的檢查和監督力度，嚴格處理殯葬用品和服務價格虛高問題。

該建議發出後，引起了廣大網友關於殯葬行業的討論。華中師範大學社會福利研究中心主任梅志罡認為，殯葬行業具有特殊性。目前來看，中國殯葬行業在價格和服務方面，確實存在一定亂象。基於這樣的原因，大家對殯葬行業改革，包括人大代表的提議，尤為關注。這其實也是大家對於有尊嚴地離開這個世界的希望。

對於建議中提到的創新安葬新方式，梅志罡表示，其實現在已經有多種安葬新方式，比如江葬和海葬，將骨灰撒進江海；樹葬將骨灰放在樹下；甚至採用鑽石葬，將親人的骨灰轉化成人工鑽石，陪伴著自己。這些其實都是根據科技進步和自身的需求，把對人生最後一步的處理更加科技化、環保化和人性化的方式。

投資 福利

上一則

甲午戰爭沉艦砲彈摻沙？考古新發現：曾大量反擊

下一則

BBC：李強不會重蹈李克強覆轍 將助習掃除所有障礙

延伸閱讀

雷軍牽頭設立14億產業基金 重點投資半導體上下游

雷軍牽頭設立14億產業基金 重點投資半導體上下游
互聯網失寵 兩會名單沒馬化騰 半導體、AI企業家取代

互聯網失寵 兩會名單沒馬化騰 半導體、AI企業家取代
中國網路大亨影響力減弱…馬化騰缺席兩會 晶片專家取而代之

中國網路大亨影響力減弱…馬化騰缺席兩會 晶片專家取而代之
「遺體堆肥」 美國超環保殯葬 快速回歸大地

「遺體堆肥」 美國超環保殯葬 快速回歸大地

熱門新聞

香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭殘忍碎屍肢解，部分殘肢更疑似被烹煮成「人肉煲湯」。圖／取自蔡天鳳IG@xxabbyc

蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機

2023-02-25 11:26
(取自YouTube)

紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義

2023-03-03 08:00
香港名媛蔡天鳳身亡後，其龐大遺產頓成下一波處理焦點。（取材自臉書）

一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光

2023-02-27 11:56
蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬。（取材自Instagram）

蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」

2023-03-01 03:15
28歲香港名媛蔡天鳳慘遭前夫一家人謀殺，涉嫌人已被拘留，圖為蔡天鳳（左）先前出席首映與甄子丹合照。（取材自Instagram）

港名媛蔡天鳳慘死 網友扒出涉案前夫舊歷史

2023-02-25 00:13
蔡天鳳慘遭殺害分屍，頭顱稍早尋獲。（取材自 IG）

身首異處遭烹煮…蔡天鳳頭顱在「大湯鍋」被尋獲 港媒：還算完整

2023-02-26 06:36

超人氣

更多 >
華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸

華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸
滬女「準點下班」 上班3天就被炒…喊冤：來掙錢不是賣命

滬女「準點下班」 上班3天就被炒…喊冤：來掙錢不是賣命
蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛

蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛
拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡

拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡
華人商家偷竊 贓物賣華人…直擊曼哈頓華埠公園黑市

華人商家偷竊 贓物賣華人…直擊曼哈頓華埠公園黑市