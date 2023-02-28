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讓青年敢消費 董明珠兩會將提議：月薪過萬才徵稅

記者黃雅慧／綜合報導
珠海格力電器董事長董明珠預告今年兩會將持續建議提高個人所得稅的起徵額度。(中新社)
珠海格力電器董事長董明珠預告今年兩會將持續建議提高個人所得稅的起徵額度。(中新社)

兩會（政協、人大）即將召開，目前已當選5屆人大代表、格力電器董事長兼總裁董明珠27日接受採訪表示，為了讓工薪階層敢消費，今年兩會她將再度建議提高個稅起徵點到人民幣1萬元（約1439美元）。而該提議也引發網友的正面響應。

據南方都市報報導，董明珠預告今年兩會將提出包括社會民生、製造業高質量發展、節能環保等話題的建議。

董明珠表示，雖然此前個人所得稅的起徵點從人民幣800元提升到現在的5000元，但是現在社會發展速度太快了，人民的消費需求也在發生變化。

事實上，中國個稅改革自1980年以來共經歷5次調整，而近一次調整發生在2018年，當時起徵點提高至人民幣5000元，且當時全國平均可支配收入人民幣6512元。

董明珠說，現在80後已經成為社會的棟梁，上有老下有小，而且最重要他們增加了一個最新的負擔，就是房貸。她進一步解釋，她曾聽司機說，養孩子都要2至3萬塊錢的課外補習費，夫妻雙方工作小孩沒人帶的時候還要請保母，現在保母費一個月就要人民幣7000元以上，可能拿的工資還不一定能付得起7000塊錢的保母費。

董明珠指出，如果將人民幣5000元的個稅起徵點到1萬元，那麼對於年輕人而言，一年的收入裡就會多出不少錢，那他就敢於去消費。

董明珠在先前幾年都在做類似提議，只是每一年的說法與內容都會更加細化。她2022年提議月薪過人民幣1萬才需要繳稅，而且在共同富裕的政策下，富人應該多繳一點。

另據財聯社報導，董明珠2018年曾經承諾，只要在格力幹到退休，都會分一套2房一廳的房子，外面房價再高都不用怕，但近日網上卻流傳著「董明珠言而無信」的討論。

董明珠回應，格力的承諾不變，截止2021年6月，格力電器投資20億元，花了3年時間建成3700套人才公寓。她稱「我們之前第一批3700套本來已經分了，但是確實受到這幾年特殊環境的影響」。

格力公司現有約9萬名員工，其中有近1.6萬名研發人員和3萬多名技術工人。即便3700套房子全部分下去，分房率也才達到4%。實際上目前格力明珠廣場的11棟樓，至少7棟還處於無人居住狀態。

兩會 投資 退休

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