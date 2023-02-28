讓青年敢消費 董明珠兩會將提議：月薪過萬才徵稅
兩會（政協、人大）即將召開，目前已當選5屆人大代表、格力電器董事長兼總裁董明珠27日接受採訪表示，為了讓工薪階層敢消費，今年兩會她將再度建議提高個稅起徵點到人民幣1萬元（約1439美元）。而該提議也引發網友的正面響應。
據南方都市報報導，董明珠預告今年兩會將提出包括社會民生、製造業高質量發展、節能環保等話題的建議。
董明珠表示，雖然此前個人所得稅的起徵點從人民幣800元提升到現在的5000元，但是現在社會發展速度太快了，人民的消費需求也在發生變化。
事實上，中國個稅改革自1980年以來共經歷5次調整，而近一次調整發生在2018年，當時起徵點提高至人民幣5000元，且當時全國平均可支配收入人民幣6512元。
董明珠說，現在80後已經成為社會的棟梁，上有老下有小，而且最重要他們增加了一個最新的負擔，就是房貸。她進一步解釋，她曾聽司機說，養孩子都要2至3萬塊錢的課外補習費，夫妻雙方工作小孩沒人帶的時候還要請保母，現在保母費一個月就要人民幣7000元以上，可能拿的工資還不一定能付得起7000塊錢的保母費。
董明珠指出，如果將人民幣5000元的個稅起徵點到1萬元，那麼對於年輕人而言，一年的收入裡就會多出不少錢，那他就敢於去消費。
董明珠在先前幾年都在做類似提議，只是每一年的說法與內容都會更加細化。她2022年提議月薪過人民幣1萬才需要繳稅，而且在共同富裕的政策下，富人應該多繳一點。
另據財聯社報導，董明珠2018年曾經承諾，只要在格力幹到退休，都會分一套2房一廳的房子，外面房價再高都不用怕，但近日網上卻流傳著「董明珠言而無信」的討論。
董明珠回應，格力的承諾不變，截止2021年6月，格力電器投資20億元，花了3年時間建成3700套人才公寓。她稱「我們之前第一批3700套本來已經分了，但是確實受到這幾年特殊環境的影響」。
格力公司現有約9萬名員工，其中有近1.6萬名研發人員和3萬多名技術工人。即便3700套房子全部分下去，分房率也才達到4%。實際上目前格力明珠廣場的11棟樓，至少7棟還處於無人居住狀態。
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