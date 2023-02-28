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「這才是青春」 南京中學「後排男孩」課間操狂搖火了

中國新聞組／北京28日電
「後排男孩」火了，網友稱「這就是青春啊」。（取材自央視新聞 ）
「後排男孩」火了，網友稱「這就是青春啊」。（取材自央視新聞 ）

江蘇南京一間中學學生們跳課間操時，其中最後一排的三名男生伴著音樂盡情搖擺，極具感染力的畫面瞬間火了，網友看完紛紛為後排三位同學點讚，還說「這才是青春的樣子」、「『後排男孩』，建議組團出道」。

來源：YouTube

央視新聞報導，視頻拍攝者臧女士介紹，自己上班途中恰好路過南京鍾英中學，課間操正在播放歌曲「快樂崇拜」，這首歌在自己上學時很流行，同學們跳得也充滿活力，一下子勾起自己對青春的懷念，忍不住拿起手機記錄下來。

鍾英中學負責人馮昌盛表示，顧同學、劉同學和沈同學因為個子比較高，他們從初一課間操就在後排，一直跳得很投入，非常有感染力，很多老師都對他們印象深刻。據了解，三個人平時性格開朗陽光。

據了解，學校每天都會安排課間操，專門選擇情緒歡快、節奏感強的歌曲作為跳操的音樂，不僅可以讓大家更好投入，也可以幫助學生們調節情緒。跳操動作則是體育老師在健美操、街舞、傳統體操等動作基礎上進行編排。

學校黨總支書記郭蜀寧表示，南京市鼓勵學校課間操創新，除了完成傳統廣播體操外，為了激發學生的積極性，很多學校都會編排專屬的活力課間操。一位中學體育老師說，每年要編十幾套操，學生學會了就換新的，這樣大家跳起來更有激情。

網友看到「後排男孩」賣力舞動，也有人懷念起自己的青春時光，大讚「那是我回不去的青春，大大方方才是真的帥」。

「後排男孩」火了，網友稱「這就是青春啊」。（取材自央視新聞 ）
「後排男孩」火了，網友稱「這就是青春啊」。（取材自央視新聞 ）

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